Murió Alberto Nolia, periodista venezolano con trayectoria en medios públicos

Alberto Nolia, periodista venezolano con gran experiencia en medios de comunicación de Venezuela, falleció este viernes 3 de octubre a los 72 años.

Varios periodistas y analistas han expresado su tristeza por la partida de Nolia, quien se caracterizaba por su estilo directo y su participación en el debate político nacional.

Además, Nolia fue conductor del programa “Los Papeles de Mandinga”, transmitido por Venezolana de Televisión. Ahí tocaba temas de actualidad con un enfoque crítico.

