Murió "Dartañán", emblemático operador de la radio zuliana

La mañana de este jueves, 11 de septiembre se conoció la triste noticia sobre el fallecimiento del emblemático operador de la radio zuliana José Gregorio Martínez, cariñosamente apodado como "Dartañan", a sus 60 años.

"Dartañan", fue ampliamente reconocido en la entidad como operador radial de las emisoras Calendario 1020 AM y Zuliana 102.1 FM.

Siempre respetado en el ámbito radiofónico zuliano, conocido por su compromiso técnico y humano detrás de los micrófonos. Su labor silenciosa pero esencial acompañó a generaciones de oyentes, consolidando su presencia en el corazón de la radio regional.

Su partida, sin duda deja un enorme vacío en el gremio radial, en nombre del director de Noticia al Día, Julio Reyes y todo el personal que aquí labora, extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, ante tan irreparable pérdida.

¡Paz a su alma!

