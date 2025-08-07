Jueves 07 de agosto de 2025
Murió Eddie Palmieri, pionero de la salsa y primer latino en ganar un Grammy

Palmieri, el primer latino en ganar un Grammy, es reconocido en el mundo de la música afrohispana como uno de los pioneros de la salsa

Por Ernestina García

Murió Eddie Palmieri, pionero de la salsa y primer latino en ganar un Grammy
El pianista puertorriqueño Eddie Palmieri falleció el miércoles en su casa de Nueva Jersey a los 88 años, tras luchar contra una "larga enfermedad", según informó su hija menor.

Palmieri, el primer latino en ganar un Grammy, es reconocido en el mundo de la música afrohispana como uno de los pioneros de la salsa y uno de los artistas más innovadores por sus mezclas de ritmos latinoamericanos con el jazz, el rock, el funk e incluso la música clásica moderna.

En su trayectoria musical resalta la fundación de las bandas La Perfecta y La Perfecta II, así como del grupo de fusión Harlem River Drive.

Eddie Palmieri, el músico vanguardista reconocido como uno de los artistas más innovadores de la rumba y el jazz latino

Fania Records anunció el fallecimiento de Palmieri el miércoles por la noche. Su hija Gabriela declaró al New York Times que su padre falleció ese mismo día en su casa de Nueva Jersey tras una larga enfermedad.

El pianista, arreglista y director de orquesta de origen puertorriqueño fue el primer latino en ganar un premio Grammy, en 1975, por el álbum “The Sun of Latin Music”. Sus producciones discográficas, que incluyen 36 títulos, le merecieron siete más de estos premios, además de un Latin Grammy y el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.

Nacido en el Spanish Harlem de Nueva York el 15 de diciembre de 1936, en una época en la que se consideraba que la música era una manera de salir del barrio, Palmieri comenzó a estudiar el piano a temprana edad, al igual que su célebre hermano Charlie Palmieri. Pero a los 13 años se puso a tocar timbales en la orquesta de su tío, deseoso de ser baterista.

“A los 15, fue adiós timbales y regreso al piano hasta el día de hoy. Soy un percusionista frustrado, así que me desquito con el piano”, señaló el músico en la biografía de su cibersitio.

En una entrevista con The Associated Press en 2011, cuando se le preguntó si le faltaba algo importante por hacer, respondió con su habitual humildad y buen humor: “Aprender a tocar el piano bien toca’o… Ser tocador de piano es una cosa. Ser pianista es otra”.

Palmieri incursionó como pianista en la música tropical durante la década de 1950 con la Orquesta de Eddie Forrester. Luego se unió a la banda de Johnny Seguí y a la de Tito Rodríguez antes de formar la suya propia en 1961, la emblemática La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La Perfecta fue la primera que tuvo una sección de trombones en vez de trompetas, algo rara vez visto en la música latina. Con su sonido único, la banda se unió rápidamente a los rangos de Machito, Tito Rodríguez y otras orquestas latinas del momento.

Con La Perfecta debutó en la industria discográfica en 1962, justo en el momento en que el ritmo charanga estaba de moda. Palmieri le integró trompetas y trombones al sonido de violines y flauta.

La Perfecta se desintegró en 1968, pero la aportación del artista al pentagrama musical continuó con discos como “Lo que traigo es sabroso”, del cual se derivó su primer éxito, “Muñeca”.

Noticia al Día/los Ángeles Time

