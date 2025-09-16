Martes 16 de septiembre de 2025
Al Dia

Murió el actor Robert Redford

Según un avance del periódico The New York Times

Por Candy Valbuena

Murió el actor Robert Redford
El actor estadounidense Robert Redford falleció este martes, 16 de septiembre, según anunció el diario The New York Times. Foto: Valery Hache / AFP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes, 16 de septiembre a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, EEUU, según adelantó el medio The New York Times.

CNN y otros medios internacionales también confirmaron la noticia sobre la muerte del icónico actor, sin dar mayores detalles.

El afamado actor de Hollywood y ganador de un Oscar fue reconocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”.

También, dirigió películas galardonadas como “Ordinary People” y “A River Runs Through It”.

Redford, rechazó su estatus de galán de Hollywood para defender causas cercanas a su corazón.

Su pasión por el arte cinematográfico lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independiente y es conocida por su festival anual, el Festival de Cine de Sundance.

Lee también: Maya Berry Spear rinde emotivo tributo a sus padres con Gemini 

Noticia al Día/Con información de EFE/CNN/Agencias

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Noticias Relacionadas

Al Dia

En el Zulia y los Andes, una de cada tres personas mantiene la tensión alta

Las personas que tienen una presión arterial alta mientras están acostadas boca arriba tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte prematura
Farándula

Celebran centenario de Celia Cruz y se abre el mes de la Herencia Hispana

El centenario de Celia Cruz será marcado por una gira virtual “Celia en Vivo” .
Farándula

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford ícono del cine estadounidense, conocido tanto por su actuación como por su labor como director y productor.
Al Dia

Yulimar Rojas: "El jueves saldré a darlo todo"

La criolla se metió en la final del Mundial de triple salto femenino con marca de 14.49 m

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025