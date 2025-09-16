Murió el actor Robert Redford

El laureado actor y director estadounidense Robert Redford falleció este martes, 16 de septiembre a los 89 años en su residencia en el estado de Utah, EEUU, según adelantó el medio The New York Times.

CNN y otros medios internacionales también confirmaron la noticia sobre la muerte del icónico actor, sin dar mayores detalles.

El afamado actor de Hollywood y ganador de un Oscar fue reconocido por sus papeles protagónicos en “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”.

También, dirigió películas galardonadas como “Ordinary People” y “A River Runs Through It”.

Redford, rechazó su estatus de galán de Hollywood para defender causas cercanas a su corazón.

Su pasión por el arte cinematográfico lo llevó a crear el Instituto Sundance, una organización sin fines de lucro que apoya el cine y el teatro independiente y es conocida por su festival anual, el Festival de Cine de Sundance.

