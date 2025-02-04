Murió la poeta y periodista venezolana Patricia Guzmán

La poeta y periodista venezolana Patricia Guzmán falleció este lunes a los 64 años de edad por causas aún no reveladas, informaron allegados a la también ensayista.

En noviembre pasado, Guzmán presentó su libro La Virgen del árbol seco, inspirado en el cuadro homónimo atribuido al pintor flamenco Petrus Christus, que muestra a la Virgen María con el niño en brazos en el espacio que dejan las ramas marchitas de un árbol.

Patricia Guzmán, nació en Caracas, en el año 1960 y estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Al culminar sus estudios de pregrado obtuvo un doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de La Sorbona, en París.

Guzmán fue directora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB y también profesora invitada en la Universidad de Brown, en Rhode Island, donde impartió clases en el Departamento de Estudios Hispánicos.

Como periodista estuvo al frente de la sección de Arte de El Nacional y de los suplementos literarios Bajo palabra, de El Diario de Caracas, y Verbigracia, de El Universal.

Sus publicaciones

Entre las publicaciones de la poeta destacan De mí, lo oscuro (1987), Canto de oficio (1997), El poema del esposo (1999), La boda (2001), Con el ala alta. Obra poética reunida 1987-2003 (2004), Soledad intacta (2009), Trilogía (2010) y El almendro florido (2017). Este último cuenta con ilustraciones de la artista Patricia Van Dalen.

Parte de su trabajo como investigadora de la poesía venezolana está publicado en dos volúmenes de la Biblioteca Ayacucho, específicamente sobre la obra poética de Ramón Palomares y Ana Enriqueta Terán.

Noticia al Día/Con información de El Nacional