Murió la reconocida actriz Diane Keaton a los 79 años

La legendaria actriz Diane Keaton falleció este sábado 11 de octubre a los 79 años en California, Estados Unidos.

Su amplia trayectoria en Hollywood la convirtió en un ícono, destacándose en películas clásicas como "Annie Hall", "Alguien tiene que ceder" y "El Padrino".

La noticia fue confirmada por familiares a la revista People, quienes solicitaron privacidad en este momento de profundo dolor.

Keaton ganó reconocimiento en la década de 1970 por su papel como Kay Adams-Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola.

Posteriormente, continuó su exitosa carrera colaborando con el director Woody Allen, y fue por su actuación en "Annie Hall" que recibió el premio Oscar a la mejor actriz en 1977.

Foto: RTVE

