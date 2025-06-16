Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Murió Leonard Lauder, heredero y presidente emérito de Estée Lauder

El milmillonario falleció en su residencia de Manhattan rodeado de su familia a los 92 años

Por Candy Valbuena

Murió Leonard Lauder, heredero y presidente emérito de Estée Lauder
Leonard A. Lauder falleció a las 92 años. Foto: Getty Images
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Leonard A. Lauder, presidente emérito de Estée Lauder Companies e hijo de la icónica empresaria que fundó la casa de belleza que lleva su nombre, falleció el pasado 14 de junio a los 92 años, en su residencia de Manhattan, rodeado de su familia, tal y como ha anunciado Estée Lauder Companies Inc. en un comunicado: "El Sr. Lauder fue un verdadero visionario, un líder intrépido y un amigo muy querido por muchos. Fue el faro de nuestra empresa y el norte de toda una industria. El mundo es un lugar mejor gracias a Leonard Lauder.

Estee Lauder y su hijo Leonard Lauder. Foto: Getty Images

La prestigiosa compañía cosmética Estée Lauder dijo el domingo que su presidente emérito, Leonard Lauder, murió el sábado a la edad de 92 años. Leonard Lauder, fue el hijo mayor de los fundadores de Estée Lauder, Estée y Joseph Lauder.

Su muerte marca el final de una era en la industria global de la belleza, pero su legado sigue vivo en los tocadores, museos y laboratorios del mundo entero.

El presidente emérito y ex director ejecutivo murió rodeado de su familia.

Josephine Esther Mentzer, fundadora del gran consorcio de belleza Estée Lauder. Foto: Getty Images

"Sobre todo, mi padre era un hombre que practicaba la amabilidad con todos los que conocía. Su impacto fue enorme", escribió su hijo William Lauder en el comunicado.

"Él creía que los empleados eran el corazón y el alma de nuestra empresa, y lo adoraban y los momentos que pasaban con él".

"Su calidez y consideración hicieron una huella en nuestra empresa, la industria y, por supuesto, en nuestra familia. Junto con mi familia, The Estée Lauder Companies y las innumerables personas que tocó, celebramos su extraordinaria vida".


Su vida

Leonard Lauder nació en 1933 en la ciudad de Nueva York. Estudió en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia y sirvió como teniente en la Marina de los Estados Unidos. Desde muy joven demostró tener un talento especial para los negocios, pero también una sensibilidad única para entender lo que los consumidores querían: belleza, lujo y confianza.

Se unió formalmente a Estée Lauder en 1958 y estuvo con la empresa durante más de 60 años.

"El Sr. Lauder fue un visionario e innovador, ayudando a transformar el negocio de un puñado de productos vendidos bajo una sola marca en tiendas estadounidenses al líder mundial multimarca en belleza de prestigio que es hoy en día", dijo el comunicado.

Se desempeñó como presidente de la compañía de 1972 a 1995 y como director ejecutivo de 1982 a 1999.  

El legado que deja Leonard Lauder

Fue nombrado presidente en 1995 y se desempeñó en ese cargo hasta junio de 2009.

Dirigió el lanzamiento de marcas como Aramis, Clinique y Lab Series.

Creó el primer laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa, trajo una gestión profesional a todos los niveles y fue la fuerza impulsora detrás de la expansión internacional de The Estée Lauder Companies, ayudando a aumentar exponencialmente las ventas y los beneficios de la empresa.

Hasta su muerte, permaneció involucrado en la adquisición de la compañía de Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer y MAC.

"A lo largo de su vida, mi padre trabajó incansablemente para construir y transformar la industria de la belleza, siendo pionero en muchas de las innovaciones, tendencias y mejores prácticas que son fundamentales para la industria actual", dijo William Lauder.


Su impacto en el arte y la filantropía

Apasionado coleccionista de arte, Lauder reunió una de las colecciones más importantes de cubismo en el mundo, con obras de Picasso, Braque, Gris y Léger. En 2013, donó más de mil millones de dólares en obras de arte al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), gesto que consolidó su lugar en la historia del mecenazgo cultural.

Junto con su primera esposa Evelyn, fundó la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, en memoria de su madre, quien padeció esta enfermedad. También fue un gran impulsor de campañas de concientización sobre el cáncer de mama, a través de la Breast Cancer Research Foundation. Su filantropía fue tan vasta como su visión empresarial.

¿De qué murió Leonard Lauder?

La familia confirmó que Leonard Lauder murió de manera tranquila, en su hogar y rodeado de sus seres queridos. No se han revelado detalles específicos sobre la causa de su muerte. Su fallecimiento ocurre casi catorce años después del de su esposa Evelyn, quien murió en 2011. En 2015, se casó con Judy Glickman Lauder, quien lo sobrevive junto a sus hijos William y Gary, nietos y bisnietos.

Lee también: El 24 de abril de 2004 falleció Estée Lauder 

Noticia al Día/Con información de Milenio

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991
Al Dia

Realizarán evento cultural por el Alzheimer en la sede del BDV sede Zulia el 26-Sept

Se invita a los zulianos a llevar a un familiar adulto mayor
Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Sucesos

Detenidos en México tres venezolanos por secuestro y mantener en cautiverio a cuatro leones

Esto ocurrió en la localidad de Puerta Grande en Ixtapan de la Sal, donde los uniformados al llegar al sitio, hicieron contacto con la víctima, quien informó que desde el 16 de septiembre había ingresado a un rancho y no le habían permitido salir.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025