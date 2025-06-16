Murió Leonard Lauder, heredero y presidente emérito de Estée Lauder

Leonard A. Lauder, presidente emérito de Estée Lauder Companies e hijo de la icónica empresaria que fundó la casa de belleza que lleva su nombre, falleció el pasado 14 de junio a los 92 años, en su residencia de Manhattan, rodeado de su familia, tal y como ha anunciado Estée Lauder Companies Inc. en un comunicado: "El Sr. Lauder fue un verdadero visionario, un líder intrépido y un amigo muy querido por muchos. Fue el faro de nuestra empresa y el norte de toda una industria. El mundo es un lugar mejor gracias a Leonard Lauder.

Estee Lauder y su hijo Leonard Lauder. Foto: Getty Images

La prestigiosa compañía cosmética Estée Lauder dijo el domingo que su presidente emérito, Leonard Lauder, murió el sábado a la edad de 92 años. Leonard Lauder, fue el hijo mayor de los fundadores de Estée Lauder, Estée y Joseph Lauder.

Su muerte marca el final de una era en la industria global de la belleza, pero su legado sigue vivo en los tocadores, museos y laboratorios del mundo entero.

El presidente emérito y ex director ejecutivo murió rodeado de su familia.

Josephine Esther Mentzer, fundadora del gran consorcio de belleza Estée Lauder. Foto: Getty Images

"Sobre todo, mi padre era un hombre que practicaba la amabilidad con todos los que conocía. Su impacto fue enorme", escribió su hijo William Lauder en el comunicado.

"Él creía que los empleados eran el corazón y el alma de nuestra empresa, y lo adoraban y los momentos que pasaban con él".

"Su calidez y consideración hicieron una huella en nuestra empresa, la industria y, por supuesto, en nuestra familia. Junto con mi familia, The Estée Lauder Companies y las innumerables personas que tocó, celebramos su extraordinaria vida".



Su vida

Leonard Lauder nació en 1933 en la ciudad de Nueva York. Estudió en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Columbia y sirvió como teniente en la Marina de los Estados Unidos. Desde muy joven demostró tener un talento especial para los negocios, pero también una sensibilidad única para entender lo que los consumidores querían: belleza, lujo y confianza.

Se unió formalmente a Estée Lauder en 1958 y estuvo con la empresa durante más de 60 años.

"El Sr. Lauder fue un visionario e innovador, ayudando a transformar el negocio de un puñado de productos vendidos bajo una sola marca en tiendas estadounidenses al líder mundial multimarca en belleza de prestigio que es hoy en día", dijo el comunicado.

Se desempeñó como presidente de la compañía de 1972 a 1995 y como director ejecutivo de 1982 a 1999.

El legado que deja Leonard Lauder

Fue nombrado presidente en 1995 y se desempeñó en ese cargo hasta junio de 2009.

Dirigió el lanzamiento de marcas como Aramis, Clinique y Lab Series.

Creó el primer laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa, trajo una gestión profesional a todos los niveles y fue la fuerza impulsora detrás de la expansión internacional de The Estée Lauder Companies, ayudando a aumentar exponencialmente las ventas y los beneficios de la empresa.

Hasta su muerte, permaneció involucrado en la adquisición de la compañía de Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer y MAC.

"A lo largo de su vida, mi padre trabajó incansablemente para construir y transformar la industria de la belleza, siendo pionero en muchas de las innovaciones, tendencias y mejores prácticas que son fundamentales para la industria actual", dijo William Lauder.



Su impacto en el arte y la filantropía

Apasionado coleccionista de arte, Lauder reunió una de las colecciones más importantes de cubismo en el mundo, con obras de Picasso, Braque, Gris y Léger. En 2013, donó más de mil millones de dólares en obras de arte al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), gesto que consolidó su lugar en la historia del mecenazgo cultural.

Junto con su primera esposa Evelyn, fundó la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, en memoria de su madre, quien padeció esta enfermedad. También fue un gran impulsor de campañas de concientización sobre el cáncer de mama, a través de la Breast Cancer Research Foundation. Su filantropía fue tan vasta como su visión empresarial.

¿De qué murió Leonard Lauder?

La familia confirmó que Leonard Lauder murió de manera tranquila, en su hogar y rodeado de sus seres queridos. No se han revelado detalles específicos sobre la causa de su muerte. Su fallecimiento ocurre casi catorce años después del de su esposa Evelyn, quien murió en 2011. En 2015, se casó con Judy Glickman Lauder, quien lo sobrevive junto a sus hijos William y Gary, nietos y bisnietos.

