Murió Miguel Agustí, escritor y periodista español que le dio nombre a "Los Pitufos"

El escritor y periodista español Miguel Agustí, quien popularizó la palabra ‘pitufo’ cuando era redactor jefe de la revista Strong en 1969, falleció a los 80 años de edad, según confirmaron fuentes de la familia.

Agustí, nació en Barcelona, España en 1945, estudió Derecho en la Universidad de Barcelona, aunque nunca ejerció, ya que comenzó una carrera como actor en grupos de teatro independiente de la ciudad.

Más tarde creó la revista juvenil Strong donde tradujo historietas como ‘Lucky Luke’ o ‘Les Schtroumpfs’, conocidos en España como ‘Los Pitufos’.

Fue un término acuñado por el periodista después de declinar varias veces el nombre de la figura emblemática del folclore catalán Patufet, tal y como explicó al diario La Vanguardia en una entrevista de 2016.

Agustí tradujo también las historietas de "Los Pitufos", un cómic originalmente belga que se convirtió en un fenómeno mundial tras su adaptación a televisión en dibujos animados por la productora estadounidense Hanna-Barbera durante la década de los 80.

