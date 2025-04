Murió Renata del Castillo, actriz de ‘Como dice el dicho’ y ‘Lo que callamos las mujeres’ tras dura batalla contra el cáncer

La actriz Renata del Castillo murió a los 42 años luego de someterse a diferentes tratamientos para combatir el cáncer.

Renata del Castillo fue diagnosticada con cáncer. Foto: Instagram / @renidelcastillo.

La famosa participó en programas como ‘Lo que Callamos las mujeres’, ‘Como dice el dicho’ y en la serie ‘Control Z’.

Lanoticia sobre la muerte de Renata del Castillo se conoció en una publicación realizada por la actriz Anahí Fraser este lunes 28 de abril, ella le dedicó un mensaje donde dijo que “ya no le duele nada”, en referencia a las quimioterapias y molestias que presentaba ‘Reni’.

“Mi amiga hermosa, mi hermana de vida, tantos años juntas, tantas risas, locuras y más, vuela muy alto hermosa, lo hiciste increíble, eras una vieja chingona, positiva (…) Cariño, como me decías, te despido con tanta admiración, respeto y mucho amor, ya estás con tu mami y ya no duele nada”, escribió Anahí Fraser para despedir a la actriz Renata del Castillo quien fue hospitalizada en múltiples ocasiones a consecuencia de complicaciones del cáncer.

Su trayectoria

Renata del Castillo es una actriz mexicana que nació en 1983 que debutó a los 18 años en la telenovela ‘Cuando seas mía’, de TV Azteca, donde la protagonista era Silvia Navarro.

Ella tuvo un hijo llamado Mateo, quien compartía información acerca del estado de salud de su mamá, especialmente desde que fue diagnosticada con cáncer.

Participó en Control Z, una serie de Netflix, además de aparecer en el programa Lo que callamos las mujeres.

Estas son sus participaciones más destacadas:

Control Z.

Como dice el dicho.

Lo que callamos las mujeres.

Rutas de la vida.

Un día cualquiera.

Vencer el desamor.

Amar a muerte.

Renata el Castillo murió a los 42 años luego de una lucha contra el cáncer. Foto: Especial El Financiero

Su diagnóstico

Renata del Castillo era una actriz diagnosticada con cáncer en 2022, sin embargo, la noticia se hizo pública hasta 2023, cuando Ana Serradilla y Andrés Palacios compartieron detalles del estado de salud de la famosa.

‘Reni’ comenzó con problemas de movilidad que la llevaron a usar una silla de ruedas porque tuvo un tumor que le oprimía el nervio ciático. Tras una revisión médica, ella fue diagnosticada con cáncer cervicouterino.

“Es una oportunidad, no una sentencia de vida (…) el valor ya está inmerso en la palabra cáncer, hay diagnósticos, pero no pronósticos, solo Dios Me hice estudios médicos, cuando voy tenía muy avanzado el cáncer, fase terminal (fase 4) y ahora tengo metástasis (…) tengo varios tumores en diferentes partes del cuerpo”, informó para TV Azteca en una entrevista en 2024.

Ella fue hospitalizada de emergencia en febrero de 2022 por complicaciones derivadas del cáncer que le originaron tumores en los pulmones.

“Hola bandita, me hicieron electroencefalograma y el corazón está perfecto, pero los pulmones están malitos, tienen unos tumorcitos y en el del lado izquierdo se me metió líquido hasta un 10 o 15 por ciento (…) Me van a inyectar en los muslos y en la pancita para evitar la formación de coágulos y descartar una trombosis, les mando besos a vibrar alto y por favor oren por mí“, dijo en una publicación en su Instagram.

Lee también: Muere la estilista de Celia Cruz

Noticia a Día/ Con información de El Financiero Mx