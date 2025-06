Murió Sérgio Mendes, legendario cantautor de bossa nova

Sérgio Mendes, el icónico productor, compositor, cantante e intérprete de bossa nova, falleció a los 83 años. La legendaria superestrella brasileña, que ayudó a crear el sonido moderno del pop y el dance latinos y tuvo una carrera de más de seis décadas, murió en Los Ángeles por causas aún no reveladas.

Nació el 11 de febrero de 1941 en Niterói, Brasil, Mendes comenzó en la música en la adolescencia, centrándose inicialmente en el sueño de convertirse en pianista clásico antes de tocar en clubes de Brasil y actuar con sus mentores de bossa nova, Antônio Carlos Jobim y João Gilberto, antes de formar su primera banda, el Sexteto Bossa Rio, con el que lanzó su álbum debut en 1961, Dance Moderno.

Mendes y su banda saltaron rápidamente de los clubes de Río al icónico club de jazz Birdland de Nueva York en 1962, donde un set improvisado con la leyenda del hard bop, el saxofonista Cannonball Adderley, dio como resultado el álbum de 1963 Cannonball’s Bossa Nova, que incluía una variedad de sambas con tintes de jazz con Mendes al piano. El ocupado año de Mendes también incluyó contribuciones al álbum del flautista de jazz estadounidense Herbie Mann, Do the Bossa Nova with Herbie Mann, y al siguiente álbum de Mann, Latin Fever.

Tras mudarse a los Estados Unidos en 1964, Mendes formó la primera de una serie de bandas homónimas, Sérgio Mendes & Brasil ’65 y lanzó el álbum The Swinger From Rio, con contribuciones de de Jobim y del trompetista estadounidense de jazz Art Farmer, al que siguió un disco en vivo con su grupo Brasil ’65, In Person at El Matador.

Saltando entre grabaciones para Atlantic Records y Capitol, Mendes lanzó álbumes a un ritmo vertiginoso a finales de la década de 1960, consolidando rápidamente su estatus como uno de los principales embajadores del vibrante sonido de la bossa nova. Pero fue cuando firmó con el grande del jazz Herb Alpert y A&M Records de Jerry Moss que sus ventas y éxito en los charts comenzaron a despegar gracias al sencillo debut del renombrado Brasil ’66, “Mas Que Nada”, escrito por Jorge Ben.

La canción, con la voz principal de la cantante de jazz estadounidense Lani Hall, apareció en Herb Alpert Presents Sérgio Mendes & Brasil ’66 y alcanzó el No. 47 en la lista Billboard Hot 100, ayudando a consolidar su estatus como una de las canciones más queridas de Mendes. El grupo, que continuó en las listas a lo largo de la década con versiones maravillosas de canciones pop con influencias de samba, incluida su versión nominada al Grammy de 1968 de “The Fool on the Hill” de los Beatles, así como “Day Tripper” de los Fab Four y versiones en bossa nova de “Monday, Monday” de Mamas & the Papas y el estándar de Cole Porter “Night and Day”.

El segundo álbum del grupo bajo A&M, Equinox de 1967, llegó al No. 3 de la lista de Billboard Top Jazz Albums. Unos meses después vino Look Around, el cual estableció un patrón que pronto se volvería familiar al mezclar ritmos latinos en versiones de canciones populares en inglés, incluidas “With a Little Help From My Friends” de los Beatles y el éxito de Dusty Springfield de Burt Bacharach y Hal David “The Look of Love”. La versión de Mendes superó a la de Springfield en los charts, alcanzando el No. 4 en la lista de éxitos pop de Billboard. Su popularidad se incrementó cuando Mendes interpretó la canción nominada al Oscar de la película de James Bond Casino Royale en la transmisión de los Premios de la Academia de 1968.

Ese año, Mendes reemplazó a todos integrantes de Brasil ’66, con la excepción de Lani Hall, en el cuarto LP del grupo, Fool on the Hill, que generó dos sencillos que llegaron al top 10 de las listas de popularidad con la versión de la canción de los Beatles que dio título al álbum como tema principal y una versión de “Scarborough Fair” de Simon & Garfunkel. Mendes lanzó otros tres discos bajo A&M a lo largo de los 60 — Sérgio Mendes’ Favorite Things y Crystal Illusions de 1968, y Ye-Me-Lê de 1969— que continuaron la fórmula ganadora de mezclar bossa nova en español con versiones con tintes latinos de clásicos del gran cancionero americano y éxitos del pop estadounidense de artistas como Otis Redding, Glen Campbell y Bacharach/David.

Su producción continuó a buen ritmo en la década siguiente, cuando lanzó más de una docena de álbumes, incluido Stillness de 1970, que incluyó a la nueva vocalista principal Gracinha Leporace, y Love Music, su tercer álbum con la banda reconfigurada — ahora conocida como Brasil ’77 — mientras continuaba mezclando canciones de contemporáneos como Antonio Carlos Jobim con versiones de melodías conocidas de Stevie Wonder y Leon Russell.

En la década de 1980, su ritmo de lanzamientos comenzó a disminuir, pero su popularidad volvió a aumentar con su álbum homónimo de 1983, que le dio su primer top 40 en más de una década, así como su sencillo en el puesto más alto en los charts: el éxito “Never Gonna Let You Go” escrito por Barry Mann/Cynthia Weil, que llegó al No. 4. del Hot 100 éxito. Mendes ganó su único premio Grammy con Brasileiro, que en 1993 obtuvo el premio al mejor álbum de world music.

En 2006 se asoció con will.i.am de Black Eyed Peas para Timeless, un LP que alcanzó el No. 44 del Billboard 200 y que contó con las voces de cantantes de neo soul como Erykah Badu, Jill Scott e india.arie, además de Q-Tip, John Legend, Stevie Wonder y Justin Timberlake.

Mendes continuó lanzando música a lo largo de los 2000. Su último álbum de estudio fue In the Key of Joy del 2020. Además de su premio Grammy y dos Latin Grammys, Mendes fue nominado a un Oscar en el 2012 por su tema para la cinta animada Rio, “Real in Rio”. También protagonizó un documental en 2020, Sérgio Mendes: In the Key of Joy.

