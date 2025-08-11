Elon Musk decidió que la comida rápida también podía tener batería incluida. El magnate abrió su primer restaurante Tesla en pleno bulevar de Santa Mónica, en Hollywood, y el estreno fue tan esperado que decenas de fanáticos acamparon por horas para probar hamburguesas con “salsa eléctrica”, pollo frito con waffles y ver a robots repartiendo cotufas como si fuera lo más normal del mundo.

El local, con estética retrofuturista, funciona 24/7 y cuenta con 80 supercargadores para autos Tesla y paneles solares que alimentan parte del sistema. El menú, ideado por el chef Eric Greenspan, mezcla clásicos estadounidenses con un toque tecnológico, servido en cajas con forma de Cybertruck.

En la inauguración, el robot humanoide Optimus saludó a los visitantes mientras en las pantallas gigantes se proyectaba un capítulo de Los Supersónicos. Musk, fiel a sus guiños, abrió las puertas exactamente a las 4:20 p.m., la misma cifra que ha usado en varios de sus anuncios más virales, como cuando bromeó en 2018 con sacar a Tesla de la bolsa por “$420 por acción”.

Si este primer local en Hollywood es un éxito, el plan es llevarlo a ciudades como Tokio, Berlín y Dubái. Y conociendo a Musk, no sería raro que la próxima novedad sea un combo con papas fritas… que se manejen solas.