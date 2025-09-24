¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

Este miércoles 24 de septiembre en horas de la tarde, los habitantes de la ciudad de Maracaibo se sorprendieron por un sismo de magnitud 3.9, según Funvisis, que afectó a Venezuela y Colombia.

Los marabinos vivieron minutos de angustia, mientras asimilaban el fenómeno natural. "Fue muy fuerte", "Me angustié mucho", "Horrible", fueron las expresiones usadas por las personas.

Asimismo, según fuentes oficiales, se trató de un terremoto que afectó gran parte de Venezuela, Colombia, Aruba, Curazao, y su magnitud fue de 6.0.

El epicentro del fuerte movimiento telúrico fue Mene Grande, Venezuela. Hasta el momento se desconoce daños en dicha región del país vecino.

La profundidad del mismo fue superficial menor a los 30 kilómetros, por lo que se sintió ampliamente.

Según el informe preliminar del Servicio Geológico, el segundo temblor y réplica del primer sismo tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad superficial.

Noticia al Día