Nacho y Melany Mille protagonizaron discusión en pleno directo y se formó el debate en las redes sociales: Ambos lo aclaran y se defienden

El momento se ha hecho viral y ha puesto a la pareja en el punto de mira. Esto han dicho ellos al respecto

Por Ernestina García

Nacho y Melany Mille protagonizaron discusión en pleno directo y se formó el debate en las redes sociales: Ambos lo aclaran y se defienden
Nacho y su esposa Melany Mille atendían un en vivo con sus seguidores en redes sociales cuando, en cierto momento, ambos se molestaron por algo.

El instante representa una situación de pareja bastante incómoda que no ha pasado desapercibida para nadie. El clip se ha hecho viral y ha puesto en duda la supuesta e idílica relación de la pareja, padres de dos niñas. ¿Qué pasaba exactamente? La escena mostraba a ambos conectados y hablando de la fe, hasta que en un momento él le dice: "Apaga eso".

A lo que Melany responde con notable tensión lo siguiente: "¿Por qué lo voy a apagar Miguel? Qué fastidio… Habla, habla". La situación se pone aún más tensa cuando la modelo toca algo del teléfono y su marido reacciona, no precisamente bien.

"¿Qué estás haciendo? Quédate tranquila, quédate así, quieta, quédate tranquila". Ella decide apartarse y no aparecer más en el en vivo. A partir de este momento, todo han sido especulaciones, algunas señalando que estaban al borde de la separación pero que la modelo, supuestamente, amenazaba con suicidarse si se hacía. Rumores que han ido creciendo.

Tanto, que ambos han salido de inmediato a desmentir esta barbaridad. Él en un video y ella en una publicación larga y muy explicativa en sus redes sociales. "Porque nadie que siembre oscuridad puede cosechar luz. Nadie que hiera con intención puede caminar en paz. Cuando te encuentres con personas así, no reacciones con la misma energía, ora por ellas. Siente compasión. Recuerda que son peones de un enemigo derrotado, y que quien habita en ti es más fuerte que cualquier potestad que opere en su contra", escribió, entre otras cosas, Mille.

Nacho optó por un video caminando. "Eso que irresponsablemente se convierte en una noticia viral, con toda seguridad, es absolutamente dispar a nuestra realidad. Yo voy a repetir algo que hace poco dije porque así es como me siento hoy: no habrá ni premio, ni cantidades de dinero, ni niveles de popularidad, ni mil carros que me hayan sentir más exitoso de lo que hoy me siento”, expresó, asegurando su total felicidad con su mujer.

