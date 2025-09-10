El Zoológico Las Delicias en la ciudad de Maracay celebró un evento significativo el 8 de septiembre con el nacimiento de una cría de cunaguaro, el tercer felino más grande de Venezuela. Este acontecimiento trasciende la ternura del momento; se convierte en un hito en la lucha por la conservación de una especie amenazada que enfrenta serias amenazas, como la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal.

La cría, cuyo sexo aún no ha sido revelado, es fruto del amor y cuidado de Girardot, su madre de 3 años, y Caracas, el padre, quienes llegaron a este centro de rescate en 2021 y 2022 después de ser rescatados por las autoridades. Su historia es una de segundas oportunidades, y con este nuevo nacimiento, se convierten en pilares de un programa vital para la conservación de su especie.

Este lunes 8 de septiembre, el Zoológico Las Delicias, ubicado en Maracay, celebró la llegada de un nuevo miembro a su familia de felinos. | Instagram del Zoológico Las Delicias

El programa de reproducción del Zoológico Las Delicias se presenta como una "Arca de Noé moderna", un seguro para mantener una población estable de cunaguaros que podría ser clave para la supervivencia de la especie en el futuro. Durante la primera semana, que es crítica para el bienestar de la cría, tanto ella como su madre están siendo monitoreadas de cerca. Afortunadamente, Girardot ha demostrado ser una madre ejemplar, brindando todos los cuidados necesarios.

Este nacimiento no es solo una buena noticia; es un recordatorio de que cada historia de conservación encierra la posibilidad de proteger la rica biodiversidad del país y mantener viva la historia del cunaguaro en Venezuela.

Leila González/Pasante

Noticia al Día