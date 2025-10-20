Lunes 20 de octubre de 2025
NBA 2025/26: guía para una temporada de aniversario

La 80.ª temporada de la NBA comienza el 21 de octubre con un enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y Houston…

Por Isidro Lopez

La 80.ª temporada de la NBA comienza el 21 de octubre con un enfrentamiento entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets. La marca global 1xBet ha reunido todos los detalles esenciales sobre la campaña que se avecina.
Fechas clave
La temporada de la NBA se divide en dos partes:

  1. Temporada regular (21 de octubre de 2025 – 12 de abril de 2026).
  2. Playoffs y Finales (18 de abril de 2026 – junio de 2026).

El Torneo Play-In se llevará a cabo del 14 al 17 de abril, y definirá los últimos boletos a playoffs.

Quiénes participan

La temporada 2025/26 contará con 30 equipos, divididos en dos conferencias y seis divisiones.

Conferencia del Este

DivisiónEquipos
NorthwestDenver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers, Utah Jazz
PacificGolden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Sacramento Kings
SouthwestDallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs

 

Conferencia del Este

DivisiónEquipos
AtlanticBrooklyn Nets, Boston Celtics, New York Knicks, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors
CentralChicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks
SoutheastAtlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic, Washington Wizards

Formato del torneo

Cada equipo disputa 82 partidos en la temporada regular. Los seis mejores equipos de cada conferencia —Occidental y Oriental— avanzan directamente a los playoffs. Los clubes que ocupen del 7.º al 10.º lugar competirán en el Torneo Play-In, donde dos ganadores por conferencia obtendrán los boletos restantes a la postemporada.

Los playoffs se juegan bajo el formato tradicional de eliminación directa: primera ronda, semifinales de conferencia, finales de conferencia y las Finales de la NBA, donde se enfrentan los campeones del Oeste y del Este. Un equipo gana una serie al conseguir cuatro victorias.


¿Quiénes son los favoritos?

Semanas antes del inicio de la temporada, 1xBet ya ha lanzado más de 30 mercados de apuestas a largo plazo. En el mercado “Ganador de la NBA 2025/26”, el Oklahoma City Thunder parte como claro favorito. Apostar por los campeones defensores para que repitan el título paga actualmente 3.25. Sus principales perseguidores son:

  • Denver Nuggets – cuota 8.10;
  • Cleveland Cavaliers – 9.20;
  • New York Knicks – 9.70;
  • Houston Rockets – 9.70.

Al hacer una apuesta a largo plazo por el campeón de la temporada, los jugadores deben tener en cuenta una tendencia llamativa: desde 2019, ningún equipo ha logrado repetir como campeón de la NBA.


Temporada NBA 2025/26: datos interesantes

  1. El traspaso más sonado del receso veraniego fue el del veterano Kevin Durant, de 37 años, que dejó a los Phoenix Suns para unirse a los Houston Rockets.
    La primera selección del draft fue Cooper Flagg. El joven estadounidense de 18 años y 203 cm de estatura se incorporó a los Dallas Mavericks.
  • Tres partidos especiales se disputarán como parte de los NBA Global Games:

    Detroit Pistons vs. Dallas Mavericks, 1 de noviembre en Ciudad de México.
    Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic, 15 de enero en Berlín.
    Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies, 18 de enero en Londres.

  • La NBA Cup, que se juega en paralelo a la temporada regular, se llevará a cabo del 31 de octubre al 16 de diciembre de 2025.

¡No te pierdas el inicio de la liga de baloncesto más importante del mundo!

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Hay un lindo monito suelto en el Trébol

Hay un lindo monito suelto en el Trébol

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

