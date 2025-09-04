Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

El informe forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de Valeria Afanador

Por Arelys Munda

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha presentado un informe sobre las circunstancias del fallecimiento de Valeria Afanador, la menor de 10 años cuyo cuerpo fue hallado 18 días después de su desaparición. El dictamen completo de 12 páginas concluye que la causa de la muerte fue ahogamiento por inmersión en medio líquido, descartando lesiones traumáticas, abuso sexual o signos de violencia por parte de terceros.

El cuerpo de Afanador fue encontrado flotando en el río Frío, en la vereda Canelón, bajo el puente histórico del municipio de Cajicá, Cundinamarca. El informe detalló que el cadáver estaba en posición boca abajo, rodeado de vegetación y palos, lo que sugiere que estuvo sumergido en el agua a bajas temperaturas por un período superior a dos semanas, lo cual coincide con la fecha de su desaparición el 12 de agosto de 2025.

Hallazgos forenses descartan violencia y confirman causas del deceso

El análisis médico-legal preciso que la muerte se produjo de forma violenta, pero no por agresión de terceros, entre los detalles de la necropsia se encuentran:

  • En el registro fotográfico aportado por las autoridades, el cadáver se encontraba en posición decúbito prono (boca abajo), rodeado de un tronco de gran tamaño, palos, ramas y vegetación.
  •  El equipo forense descartó traumatismo por asfixia por compresión vascular del cuello, al no encontrar lesiones en el cuello ni en el esqueleto laríngeo.
  • No se visualizan signos de maltrato antiguo reciente, no se observan lesiones por sujeción ni signos de defensa o por agresión de terceros, ni signos de ocultamiento del cuerpo.
  • Las prendas de vestir de la menor no presentaban desgarros ni cortes. Como particularidad, se observó un único pliegue en el quinto dedo (meñique) de ambas manos.
  • En el examen externo, se identificaron rasgos faciales compatibles con Síndrome de Down, así como la presencia de tierra y fragmentos de hojas en el cuerpo.
  •  Los datos antropométricos consignados indican una talla de 1.50 cm, un peso estimado entre 30 y 40 kg y contextura mediana.
  • No se detectaron lesiones traumáticas, y el aplanamiento a nivel fronto-nasal se atribuyó posiblemente a la prolongada posición boca abajo.
  • En cuello, muñecas y tobillos no se hallaron cuerdas ni surcos de presión que sugirieran sujeción.
  • En cuanto a los fenómenos cadavéricos tardíos, el informe concluye que “la ventana de muerte, se concluye que es mayor a 15 días, se corresponderían a la fecha de desaparición de la menor”.
  • El informe concluye: "Dadas las circunstancias generales del hecho, se sugiere respetuosamente la autoridad, evaluar y analizar los protocolos del cuidado, atención y seguridad frente al cuidado de la menor".

Presidente Petro solicita investigar al colegio

Horas después de conocerse el dictamen de Medicina Legal, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció sobre el caso en su alocución televisada del martes 2 de septiembre. El mandatario solicitó al Ministerio de Educación abrir una investigación en contra del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba la menor, y otros centros educativos similares.

"El Ministerio de Educación debe investigar el jardín ese de educación especial en Cajicá y otros. Porque esa niñita murió ahí, parece, en el colegio", señaló el jefe de Estado, refiriéndose al caso que ha conmocionado al país y que aún presenta interrogantes sobre las circunstancias del deceso.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también se pronuncio manifestando que las circunstancias de este lamentable hecho deben seguir siendo investigadas para esclarecer cómo la menor logró salir de la institución. En ese mismo sentido, indicó que se comenzará con el proceso administrativo sancionatorio contra el centro educativo.

Arelys Munda

Noticia Al Dia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Con la misión de sumar: La Vinotinto se mide ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Con la misión de sumar: La Vinotinto se mide ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

CICPC capturó a tres hombres por homicidio en Lara, Portuguesa y Caracas

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Llegó el futuro: Innovación y tecnología de los trenes del Metro de Bogotá arriban a Colombia

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Realizaron actos conmemorativos en Caracas por el 80º. aniversario del fin de la II Guerra Mundial en China

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Brayan Rocchio se fue para la calle sin evitar la caída de los Guardianes

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Onda tropical N° 33 ingresó al territorio venezolano: Anuncian lluvias en Zulia este jueves 4-Sept

Noticias Relacionadas

Al Dia

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

El informe forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de Valeria Afanador
Al Dia

Activan UCI y Unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital de Cabimas a través del Plan Cayapa de la Salud

El gobernador del Zulia, Luis Caldera indicó que los pabellones del centro de salud estarán aptos para el inicio del Plan Quirúrgico Nacional en esta ciudad, donde ya ya está previsto la intervención de 200 pacientes con cataratas
Al Dia

Detenidos 25 migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

El hecho ocurrió en un club nocturno para adultos. El grupo de venezolanos fue entregado inmigración para su posterior deportación

Al Dia

Devolvieron un gringo que vino con los 286 venezolanos deportados de EEUU: Informó Diosdado Cabello

El ministro de Interior, Justicia y Paz detalló que el ciudadano es de Minnesota, EEUU, y tiene cuatro hijos, aunque, aseguró, llevaba "dos meses preso" en la nación norteamericana antes de ser enviado a Venezuela.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025