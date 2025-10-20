Neguito Borjas enciende la Navidad y se reencuentra con "La Chinita" en El Pozón del Saladillo

Previo a la Solemne Bajada de la Virgen de Chiquinquirá, que tendrá lugar el venidero 25 de octubre para el tradicional reencuentro con su pueblo, el poeta y compositor gaitero Neguito Borjas, encenderá los fuegos de la Navidad y se reencontrará con su gente y con La Chinita desde El Pozón del Saladillo. El evento se realizará el día 24 de octubre a partir de las 8:00 p.m.

El cabimero universal, ovacionado por su público al escuchar los temas dedicados a la Excelsa Patrona y a su tierra natal, promete una noche inolvidable. Cantante y compositor mejor conocido como miembro del grupo venezolano de gaita zuliana de larga duración Gran Coquivacoa, con quién ha sido una fuerza influyente desde los 70, lanzando clásicos del género como "Sin Rencor" y "La Alianza.

Una vez más, las paredes multicolores del emblemático epicentro gaitero, sembrado en el corazón de Maracaibo, retumbarán con el sabor pascuero de uno de los máximos representantes de nuestro folclore. Borjas, con su excelente presentación, deleitará a zulianos y visitantes que llegan a la ciudad.

Invitados de Lujo

Compartiendo tarima con las agrupaciones Gaiteros de El Pozón y Son Pozón, la tradicional orquesta popular El Super Combo Los Tropicales tendrá a su cargo encender la pista con el ritmo de la guaracha, recordando los mejores temas que hicieron bailar al público en décadas pasadas.

En El Pozón es la Navidad

El Pozón del Saladillo es un sitio tradicional ubicado en el barrio El Saladillo de Maracaibo, conocido por ser el corazón del folclore y la gaita zuliana. A lo largo de las décadas, este espacio de esparcimiento se ha convertido en el punto de encuentro para el llamado "Reencuentro Zuliano". Cada fin de semana de la época decembrina se presentan reconocidas agrupaciones con destacados intérpretes, gaiteros, guaracheros y músicos para el disfrute de marabinos y zulianos.

Homenaje a La Chinita

El día 25 de octubre se realizará el homenaje chiquinquireño con motivo de la Bajada de La Chinita, con la actuación especial de Los Zagalines, Gaiteros de El Pozón y Song Pozón. Las entradas para esta función ya están disponibles a la venta.

Este fin de semana, Neguito Borjas abrirá formalmente el programa navideño en El Pozón, que se extenderá hasta finalizar el mes de diciembre.

