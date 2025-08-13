Neguito, Sarcos y Borjas grabarán video en el Pozón del Saladillo versión gaitera "Yo no soy diferente" del peruano Gian Marco

Una vez más, como en años anteriores, el Pozón del Saladillo, lugar emblemático en Maracaibo conocido por ser un centro de celebración de la gaita zuliana durante las festividades navideñas, volverá a brillar" con sus afamadas estrellas, con su alegría, música y tradición que le caracterizan,

cuando el viernes 15 de agosto sea la cita muy especial El Pozón Square a partir de las 7 pm.



Las reconocidas estrellas de nuestro folclore zuliano, Neguito Borjas, Daniel Sarcos, Yasmil Marrufo y Reinaldo Borjas, realizarán una presentación para adaptar en gaita y grabar el video, “Yo no Soy Diferente” del cantautor peruano Gian Marco, quién busca con este tema promover la igualdad y el respeto, abordando la discriminación en todas sus formas.

Sarcos informó a Noticia al Día vía telefónica desde Estados Unidos que, con el pueblo zuliano presente, como en otras oportunidades, se realizará la presentación en el sitio ícono de nuestra tradición, El Pozón del Saladillo, para grabar un video con el tema adaptado en gaita, con la actuación del grupo Gaiteros de El Pozón que se estrenará el próximo 1 de octubre y podrán disfrutar por YouTube y plataformas digitales.

La canción "Yo no soy diferente" es una pieza del cantautor peruano Gian Marco, en colaboración con Emilio Estefan, que busca promover la igualdad y el respeto, abordando la discriminación en todas sus formas. Gian Marco la creó como un himno para el Proyecto Ser Humano.

Con ese tema se busca sensibilizar a las personas sobre la importancia de la igualdad y el respeto, utilizando la música como lenguaje universal. Gian Marco y Emilio Estefan unieron fuerzas para crear este tema, que busca generar reflexión sobre la discriminación y promover la unidad.

Nuestros artistas zulianos de fama nacional e internacional se unen en nuestra tierra para realizar una producción gaitera con el tema escrito por el productor cubano y el ganador del Grammy para promover la igualdad y el respeto mutuo, sin importar género, religión o nacionalidad.



