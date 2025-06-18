Nelly López lanza su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo

Este miércoles 18 de junio, Nelly López lanzó su candidatura a la Alcaldía de Maracaibo para las elecciones del 27 de julio, en rueda de prensa donde detalló su plan de gobierno y las propuestas de trabajo que desde el ente municipal llevará a cabo en beneficio de la ciudad.

En su intervención destacó la candidata que su posición busca incentivar nuevamente la participación de los ciudadanos alejada de la polarización “la política no es culpable de lo que han hecho los políticos, somos los líderes los que tenemos que hacer que la política tenga otro norte”.

Nelly López candidata a la Alcaldía de Maracaibo. Foto: Isidro López

A este respecto también expresó Nelly López “¿Qué vamos a hacer con la abstención? Cosa que yo nunca he apoyado, yo soy una mujer que creo en el voto, creo que es mi derecho”. Por ello, resaltó que tienen más de veinte mil personas desplegadas por toda la ciudad llevando su mensaje a todos los sectores.

En este sentido, afirmó que su propuesta busca cerrar las brechas que ha dejado la polarización política “Soy una mujer que tiende puentes, estamos aquí para sanar las brechas que tiene esta ciudad”.

En cuanto a la defensa del voto, informó que tienen una estructura sólida con el apoyo del partido Movimiento Ecológico que respalda su candidatura y que distribuirá sus integrantes en los diversos centros electorales de la ciudad.

Nelly López dio detalles de su plan de gobierno. Foto: Isidro López

Plan de gestión para el desarrollo de Maracaibo

Sobre su plan de gestión, López detalló que entre sus varios puntos, brindará especial atención a los emprendedores de la ciudad, promoviendo el impulso de los comerciantes formales e informales, lo que generará mayor desarrollo en beneficio de todos los ciudadanos.

Ante este punto, recordó que ella viene del mundo empresarial donde se ha destacado gerenciando exitosamente, por lo que maneja bien todo lo necesario para que el desarrollo económico de la ciudad sea una realidad.

Nelly López invitó a todos los marabinos a respaldarla el próximo 27 de julio “crean en este proyecto que traemos para Maracaibo con planificación, con gerencia, con transparencia y con rendición de cuentas para esta ciudad que tanto lo merece”.

Nelly López tiene destacada experiencia en gerencia de empresas. Foto: Isidro López

Noticia al Día