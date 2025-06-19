Netanyahu aseguró que “los tiranos de Teherán” pagarán por el misil iraní que impactó en un hospital de Israel

Un hospital localizado en la región de Beersheva, sur de Israel, sufrió este jueves, 19 de junio un impacto directo durante el último lanzamiento de misiles iraníes contra Israel poco después de las 7:00 hora local (4:00 GMT), informaron los bomberos, sin que por el momento reportaran daños personales.

Según los medios locales el centro afectado es el Hospital Soroka.

Personal de emergencia trabaja en el lugar del impacto de un misil iraní contra Israel. Foto: Ammar Awad

“Escena en el distrito sur: Impacto directo en un centro médico, se produjo un incendio en el lugar”, confirmó el cuerpo de bomberos en un comunicado, en el que también detalló impactos sin heridos en el distrito de Dan, que engobla la urbe de Tel Aviv y su área metropolitana, y en el centro de Israel.

Severo daños

Según imágenes en redes sociales, una fuerte humareda inundó el centro tras el impacto, que sufrió daños severos en una fachada de más de cuatro plantas, además de cristales rotos y destrucción generalizada en su interior. Vehículos próximos al centro terminaron también carbonizados.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que “los tiranos de Teherán” pagarán por lo que han hecho tras el impacto este jueves de un misil iraní en un hospital del sur de Israel.

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto Archivo/Agencias

“Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beerseba y contra la población civil en el centro de Israel. Exigiremos el precio completo a los tiranos de Teherán”, escribió el mandatario en redes sociales.

El ataque contra el Soroka provocó graves daños en uno de los edificios del complejo aunque solo algunas personas resultaron heridas leves, según el hospital.

Otro ataque

Antes, el presidente israelí, Isaac Herzog, denunció el ataque contra el centro, que según el representante ofrece tratamiento a israelíes de todas las religiones y a palestinos, y aseguró que “en momentos como estos, recordamos lo que realmente está en juego y los valores que defendemos”.

Además del ataque contra el Soroka, se registraron daños en dos puntos del centro de Israel: Jolón, una localidad en el distrito de Tel Aviv, y Ramat Gan, también en las afueras de la misma urbe.

Heridos

Los impactos dejaron tres heridos graves y dos en estado moderado, según los servicios de emergencia del país.

Los heridos graves son un hombre de unos 80 años y dos mujeres de 70, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

Otras 42 personas resultaron heridas leves por los fragmentos de las interceptaciones.

Noticia al Día/Con información de EFE