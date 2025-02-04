Netflix cancela a Karla Sofía Gascón

La polémica alrededor de ‘Emilia Pérez’, la película más nominada del año, llegó a cuotas inimaginables la semana pasada, cuando se destaparon los mensajes que escribía en redes sociales (RRSS) su protagonista, la española Karla Sofía Gascón, hace apenas un par de años.

En dichos tuits, la actriz cargaba duramente sobre todo contra los musulmanes, pero también llamaba "drogata estafador" a George Floyd, "pedazo de subnormal" al presidente de Perú o "rata" a su ahora compañera de reparto Selena Gómez.

Netflix no tiene más paciencia. Desde su premio en Cannes en mayo del año pasado, la actriz madrileña ha estado al frente de todo tipo de polémicas, con salidas de tono en entrevistas o alfombras rojas, ignorando y criticando públicamente los consejos de sus publicistas o embarrándose en redes sociales, donde discutía de forma agresiva con quienes juzgaban ‘Emilia Pérez’, sobre todo con los mexicanos, muy críticos con la representación que se hace de ellos en la película. Pero esto ya es un punto y final.

Netflix lleva unos días compartiendo pósters de de la película sin fotos de la actriz, y centrándose en el resto del reparto. Hollywood Reporter informa de que también han excluido su nombre de los ‘emails’ de promoción de cara a los Oscar y, lo que es peor para ella, la han borrado de próximos eventos clave.

De este modo, Karla Sofía Gascón no asistirá a la gala de los Critics Choice (los premios de la crítica norteamericana, donde opta al premio a la Mejor Actriz) este viernes, ni tampoco a la del sindicato de directores el sábado (donde estaba previsto que fuese una de las presentadoras). El domingo iba a viajar a Santa Bárbara, California, donde se le iba a entregar el Virtuoso Award, un premio que compartía con otros nueve actores; Gascón no estará allí tampoco.

El sueño roto de ganar el Oscar

La actriz se asoma al precipicio del calendario con vértigo. El día 16 son los BAFTA; el 23, el sindicato de actores; y el 2 de marzo, los Oscar. Está nominada a todos ellos, pero su asistencia ha quedado en el aire.

Es tentador pensar que todo esto perjudica sus posibilidades de Oscar, pues no parece que nadie en una industria tan preocupada por la imagen vaya a encumbrar ni votar a alguien que se ha convertido en el rostro de lo políticamente incorrecto. Su sentencia resulta irrevocable, pero, en cualquier caso, no era la favorita.

Mikey Madison (‘Anora’) y Demi Moore (‘La sustancia’) son quienes pelean con expectativas realistas por la estatuilla, tras haber arrasado en la temporada de premios, con 27 y 16 triunfos cada una. La estadística nunca ha estado de parte de Gascón y esta ‘cancelación’ simplemente confirma que sus posibilidades son mínimas.

Ahora, queda en el aire el futuro de su carrera como actriz. De momento, el mes que falta de aquí a los Oscar -cierre de telón de esta (peculiar) temporada de premios-, estará cargado de tensión.

Noticia al Día/Con información de ABC.es