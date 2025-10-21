Neutralizadas 20 aeronaves que violaron espacio aéreo venezolano este año: FANB

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó este martes 21 de octubre que en lo que va de año han sido neutralizadas 20 aeronaves que violaron el espacio aéreo venezolano.

Así lo expresó durante la jornada de entrega de insumos y uniformes a cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), actividad en la que resaltó que estas acciones evidencian el poder aeroespacial de nuestro país.

En este sentido, afirmó que la estrategia de contener a este tipo de aviones ha “tenido un resultado abrumador. Solamente en el año 2025 vamos por 20, para un total de 411 aeronaves. Eso dice mucho de nuestro poder aeroespacial, de cómo nosotros vigilamos nuestro espacio aéreo y cómo protegemos nuestra soberanía nacional”.

“Hemos pasado ya a 411 aeronaves neutralizadas en territorio nacional, todas con propósitos de narcotráfico, todas, absolutamente todas”, destacó Padrino López, quien aseguró que “nos mantenemos vigilantes, porque violar el espacio aéreo con cualquier propósito, bien sea militar para agredir a nuestra nación, bien sea con propósitos de contrabando de armas, de narcotráfico, es una violación a nuestro espacio aéreo y si esa aeronave llega a aterrizar en nuestro territorio, también recibirá su tratamiento respectivo de acuerdo a la ley de control del espacio aéreo venezolano”.

Noticia al Día/VTV/La Iguana TV