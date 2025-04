"¡NI MUERTA!": Lucero sobre su supuesta relación con Enrique Peña Nieto

El pasado mes de abril, el periodista Mario Maldonado publicó un libro sobre las pláticas que sostuvo con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto , así como con allegados al político, quienes aseguraron que existió un plan para relacionarlo sentimentalmente con la cantante Lucero.

De acuerdo a la publicación, una persona cercana estuvo presente en las discusiones sobre quién sería la "futura y necesaria relación romántica" de Peña Nieto, quien se preparaba para competir para las elecciones presidenciales.

"El primer objetivo era conquistar a la conocida cantante Lucero Hogaza, quien fuera la encargada de promover los logros del gobierno mexiquense en 2008 y 2009 por medio de spots televisivos", se asegura en la publicación.

Ahora, por primera vez, Lucero habló sobre los rumores que la situaban como una posible primera dama de México, situación que sigue dando de qué hablar incluso 12 años después del mandato de Peña Nieto.

"Ni siquiera existió. Jamás (hubo cercanía) y nunca lo hubiera permitido porque no soy títere, no soy una muñeca y nadie me puede comprar. Yo cuando me medio enteré de esto que decían, que yo era una de las candidatas para ser pareja del Gobernador en ese momento o candidato… No, no, ni muerta",

"A mí me contratan para hacer un anuncio, para cantar. Yo me divierto haciendo mi trabajo, pero nunca en mi vida permitiría que (me dijeran) ‘Oye, este cuate te va a ligar porque nos conviene a todos'", agregó Lucero en entrevista para el programa Algo Personal con Jorge Ramos.

Y para no dejar lugar a dudas, Lucero reiteró: "Yo te lo digo con toda sinceridad, ni me enteré que hubiera búsqueda de candidatas. Jamás lo supe. Nunca nadie de su equipo, nadie, jamás se me acercó con esa intención. Y nunca lo hubiera permitido. Yo los hubiera mandado a volar a todos".

En el periodo entre 2008 y 2010, Lucero explicó que fue contratada para hacer propaganda de los logros del PRI, representado por Enrique Peña Nieto: "Me contrataron para hacer una campaña. Lo vi como un comercial más en mi carrera, así como un shampoo o como anuncio de una crema".

Y aseguró: "Prefiero no meterme en la política. Hablar de religión, de política, de fútbol es difícil porque son ideologías y polémicas importantes en las que prefiero no ahondar", puntualizó.

Quien