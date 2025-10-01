Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Nicole Quintero brilla en los Panamericanos de Taekwondo en Brasil representando a Chile

La karateca de origen venezolano destacó con par de medallas representando a Chile

Por Daniel García

Foto: Cortesía
La joven atleta Nicole Quintero, de nacionalidad venezolana y residente en Chile, tuvo una destacada actuación en los Juegos Panamericanos de Taekwondo 2025, celebrados en la ciudad brasileña de Curitiba. En su primera participación internacional fuera de Chile, Nicole logró subirse al podio en dos categorías, dejando en alto a su academia y al país que la acoge.

Compitiendo con determinación y técnica, Quintero obtuvo la medalla de plata en Fórmula Tradicional y la medalla de bronce en Fórmula con Armas, demostrando un nivel competitivo sobresaliente pese a contar con apenas cinturón verde decidido.

“Estamos muy felices por su participación y por dejar en alto tanto a su academia como al país que hoy la acoge”, expresaron sus familiares tras el evento, visiblemente emocionados por el desempeño de la joven deportista.

Nicole representó al país austral con orgullo y disciplina, destacando entre competidores de alto nivel en un torneo continental que reunió a los mejores exponentes del Taekwondo en América. Su actuación reafirma su pasión por el deporte y marca un paso firme en su desarrollo como atleta.

Este logro no solo consolida su crecimiento técnico, sino que también la proyecta como una promesa del Taekwondo en la región, con miras a futuras competencias internacionales.

