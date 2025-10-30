Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado que incluyeron en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico a Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti.

Por Candy Valbuena

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, se negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudí el presidente colombiano, Gustavo Petro, porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como ‘Lista Clinton’.

Así lo informaron este miércoles, 29 de octubre medios locales como el periódico bogotano El Tiempo, que señaló que algunas de las empresas que prestan este servicio tienen capital de origen estadounidense y desistieron de suministrar el combustibles al avión presidencial colombiano por temor a "incurrir en graves violaciones de las regulaciones de la OFAC".

"Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad", señaló el diario.

Petro agradece la ayuda

Petro, por su parte, agradeció el martes, antes de que se conociera lo ocurrido con el combustible, "la ayuda del Reino de España para poder llegar" a donde se le invitó, sin dar más detalles del suceso.

En ese sentido, El Tiempo señaló que se trasladó al avión presidencial colombiano a una base militar donde reabasteció combustible y siguió su camino hacia Arabia Saudí.

EFE consultó esa versión con la Presidencia y otras autoridades, pero no hubo respuesta.

Crecen las tensiones entre Bogotá y Washington

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Lee también: EEUU sanciona a Petro 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 30 de octubre

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Niegan combustible al avión del presidente Petro en el aeropuerto de Madrid por estar en la ‘Lista Clinton’

Noticias Relacionadas

Al Dia

Haití, Jamaica y Cuba miden el alcance de la catástrofe tras el paso del huracán Melissa

Melissa dejó muerte y destrucción tras arrasar en las naciones caribeñas de Haití, Jamaica y Cuba, cortando el suministro eléctrico, arrancando techos de miles de viviendas y, en algunos casos, arrastrando a niños. Tras tocar tierra como categoría 5 en Jamaica, el sistema bajó a categoría 2 el jueves camino a Bermudas.
Ciencia

El cometa 3I/ATLAS no impactará la Tierra este 30 de octubre, pero se acercará al Sol en un evento astronómico sin precedentes, según la Nasa

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile, y ha sido clasificado como un objeto interestelar, es decir, proveniente de fuera del sistema solar. Es el tercer cuerpo de este tipo detectado por la comunidad científica, luego de los casos de ‘Oumuamua y el cometa Borisov
Zulia

Tres accidentes en Maracaibo hoy dejan un muerto

El más reciente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. en la avenida Bella Vista, cerca de la estación de servicio Buenos Aires, donde se registró una colisión entre vehículos que generó congestión en la zona. Funcionarios de seguridad vial acudieron al lugar para atender la situación y restablecer el tránsito
Al Dia

“50 SEGUNDOS: El caso Fernando Báez Sosa”, la serie de Netflix sobre el crimen que conmocionó a Argentina

Netflix ha revelado el tráiler oficial de su nueva serie documental, “50 SEGUNDOS: El caso Fernando Báez Sosa” , una producción de tres episodios que se adentra en el brutal asesinato del joven

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025