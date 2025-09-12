Niegan por decimocuarta vez la libertad condicional al asesino de John Lennon

El asesino de John Lennon, Mark David Chapman, de 70 años, vio denegada su solicitud de libertad condicional por decimocuarta vez, confirmando que permanecerá en prisión por el asesinato que conmocionó al mundo hace casi 45 años.

​La decisión fue tomada por la Junta de Libertad Condicional del estado de Nueva York, que ha mantenido su postura constante de que la liberación de Chapman representaría un riesgo para la seguridad pública y minaría la gravedad del crimen cometido. Chapman, quien disparó a Lennon fatalmente a las afueras de su apartamento en Manhattan el 8 de diciembre de 1980, cumple una condena de entre 20 años y cadena perpetua.

​En la audiencia, Chapman, que se declaró culpable de asesinato en segundo grado, volvió a expresar su arrepentimiento, como lo ha hecho en audiencias anteriores. Sin embargo, la junta consideró que el acto, motivado por un "acto egoísta y la búsqueda de notoriedad", es demasiado atroz como para justificar su liberación.

​La familia de Lennon, en particular su viuda Yoko Ono, manifestó en repetidas ocasiones su oposición a la libertad de Chapman, argumentando que temen por su seguridad y la de sus hijos. La junta de libertad condicional señaló que el riesgo de que el asesino "reincida en la violencia" es una preocupación constante.

​Desde que se convirtió en elegible para la libertad condicional en el año 2000, Chapman intentó sin éxito su liberación cada dos años. Permanece encarcelado en el Centro Correccional de Wende, al norte del estado de Nueva York, y tendrá que esperar hasta 2027 para su próxima audiencia.

La noticia fue recibida con alivio por los fans de The Beatles en todo el mundo, quienes consideran que la justicia no se ha olvidado de su ídolo.

Noticia al Día/Rolling Stone Magazine/ Jesús Fernández (Pasante)