Sábado 13 de septiembre de 2025
Al Dia

Ninja Park trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo

Permite a los visitantes elegir entre distintas modalidades de tiempo para su aventura: 30 minutos, 1 hora y 2 horas, adaptándose a cualquier plan.

Por Isidro Lopez

Ninja Park trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo
Ninja Park trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo. Foto: Isidro López
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La capital zuliana cuenta desde este viernes 12 de septiembre con un nuevo y emocionante destino para la diversión: el Ninja Park, que trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo.

Ninja Park este parque de aventuras fue inaugurado para ofrecer una experiencia única, diseñada para el disfrute de personas de todas las edades, desde los 4 hasta los 65 años.

Diversión para todos. Foto: Isidro López

Ninja Park se ha posicionado como un espacio ideal para la recreación, el deporte y el entretenimiento familiar. Su concepto, novedoso en la ciudad, permite a los visitantes elegir entre distintas modalidades de tiempo para su aventura: 30 minutos, 1 hora y 2 horas, adaptándose a cualquier plan.

Amplios espacios para la alegría de grandes y chicos. Foto: Isidro López

Michael Cohen, Gerente General, de Ninja Park, destacó que se sienten orgullosos de este logro, pues “Siempre le digo a mi equipo que nosotros siempre estamos en constante mejora y en este parque se ve reflejado esa mejora”.

Todas las medidas de seguridad. Foto: Isidro López

Por su parte, Alfredo Cohen, presidente de la cadena Sambil, expresó “Siempre decimos que es más que un centro comercial y con la inauguración de este parque queremos demostrar que nosotros queremos brindarle la alegría y robarle la sonrisa a la familia venezolana”.

Diferentes atracciones para pasar horas de diversión. Foto: Isidro López

Atracciones para todos los gustos

El parque cuenta con una impresionante variedad de atracciones que desafían la agilidad y la destreza. Entre ellas destacan:

Área de trampolines: Perfecta para saltos y acrobacias.

Reto Ninja Jump: Una prueba de habilidad que pondrá a prueba la coordinación.

Duelo Ninja: Una competencia divertida para desafiar a amigos y familiares.

Cancha de quemados y aros de básquet: Opciones para los amantes de los deportes.

Piscina de pelotas y castillo de aventuras: Ideales para los más pequeños.

Toboganes y área de obstáculos: Para una dosis extra de adrenalina.

Espacios pensados para todas las edades. Foto: Isidro López

Además de las actividades, el parque cuenta con una atractiva oferta gastronómica para reponer energías después de la aventura. Ninja Park no solo es un lugar para la diversión, sino un espacio que fomenta el movimiento y la sana convivencia en un ambiente seguro y lleno de energía.

Desde este viernes en Sambil Maracibo. Foto: Isidro López

El nuevo parque Ninja Park los espera en el Centro Comercial Sambil Maracaibo para que vivan una experiencia inolvidable.

Las atracciones mas divertidas en Ninja Park., Foto: Isidro López
Espacios diseñados para comodidad del cliente. Foto: Isidro López
Inauguración Ninja Park en Sambil Maracaibo. Foto: Isidro López

Lee también: Calidex renace con nueva imagen de sus productos de limpieza

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La Cabimera y El Tumbarancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

La Cabimera y El Tumbarancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Así nació la canción

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

La viuda del activista republicano agradeció a los socorristas, recordó a Donald Trump y afirmó que la misión de su esposo “no morirá”.
Al Dia

Ibai anunció el campeón del Mundial de Desayunos: Venezuela no pudo con Perú en una final reñida

La dinámica reunió a 16 países, cada uno representado por un platillo típico seleccionado por el propio Ibai
Al Dia

Peligro en el set: Henry Cavill se lesionó y paralizaron las grabaciones de ‘Los Inmortales’ hasta el 2026

No se conocen los detalles de la gravedad del accidente ni la manera en la que sucedió. Los fanáticos esperan que ‘Superman’ se recupere pronto
Al Dia

Fuerte incendio en una tienda de lencería en Barquisimeto

Autoridades del cuerpo de bomberos llegaron para controlar la situación

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025