Ninja Park trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo

La capital zuliana cuenta desde este viernes 12 de septiembre con un nuevo y emocionante destino para la diversión: el Ninja Park, que trae la diversión para niños y adultos al Sambil Maracaibo.

Ninja Park este parque de aventuras fue inaugurado para ofrecer una experiencia única, diseñada para el disfrute de personas de todas las edades, desde los 4 hasta los 65 años.

Diversión para todos. Foto: Isidro López

Ninja Park se ha posicionado como un espacio ideal para la recreación, el deporte y el entretenimiento familiar. Su concepto, novedoso en la ciudad, permite a los visitantes elegir entre distintas modalidades de tiempo para su aventura: 30 minutos, 1 hora y 2 horas, adaptándose a cualquier plan.

Amplios espacios para la alegría de grandes y chicos. Foto: Isidro López

Michael Cohen, Gerente General, de Ninja Park, destacó que se sienten orgullosos de este logro, pues “Siempre le digo a mi equipo que nosotros siempre estamos en constante mejora y en este parque se ve reflejado esa mejora”.

Todas las medidas de seguridad. Foto: Isidro López

Por su parte, Alfredo Cohen, presidente de la cadena Sambil, expresó “Siempre decimos que es más que un centro comercial y con la inauguración de este parque queremos demostrar que nosotros queremos brindarle la alegría y robarle la sonrisa a la familia venezolana”.

Diferentes atracciones para pasar horas de diversión. Foto: Isidro López

Atracciones para todos los gustos

El parque cuenta con una impresionante variedad de atracciones que desafían la agilidad y la destreza. Entre ellas destacan:

Área de trampolines: Perfecta para saltos y acrobacias.

Reto Ninja Jump: Una prueba de habilidad que pondrá a prueba la coordinación.

Duelo Ninja: Una competencia divertida para desafiar a amigos y familiares.

Cancha de quemados y aros de básquet: Opciones para los amantes de los deportes.

Piscina de pelotas y castillo de aventuras: Ideales para los más pequeños.

Toboganes y área de obstáculos: Para una dosis extra de adrenalina.

Espacios pensados para todas las edades. Foto: Isidro López

Además de las actividades, el parque cuenta con una atractiva oferta gastronómica para reponer energías después de la aventura. Ninja Park no solo es un lugar para la diversión, sino un espacio que fomenta el movimiento y la sana convivencia en un ambiente seguro y lleno de energía.

Desde este viernes en Sambil Maracibo. Foto: Isidro López

El nuevo parque Ninja Park los espera en el Centro Comercial Sambil Maracaibo para que vivan una experiencia inolvidable.

Las atracciones mas divertidas en Ninja Park., Foto: Isidro López

Espacios diseñados para comodidad del cliente. Foto: Isidro López

Inauguración Ninja Park en Sambil Maracaibo. Foto: Isidro López

