Niño de siete años se salvó de un voraz incendio dentro de su casa en Maracaibo

Un voraz incendio se registró la mañana de este jueves 27 de febrero, en la calle 75A del barrio Panamericano, en la parroquia Caracciolo Parra Pérez del municipio Maracaibo, en Zulia.

Dentro del inmueble solo se encontraba un niño de siete años, quien al visualizar las llamas que salían de la cocina salió corriendo.

Humberto Larreal, habitante y dueño de un taller en la comunidad, precisó: “Vi que un niño estaba llorando en la acera y me acerqué. Con lágrimas me dijo: ‘Se me está quemando la casa’. Le dije a mi hija que de una vez llamara a los bomberos”.

Al lugar llegó una cuadrilla de bomberos de rescate y supresión compuesta por 10 funcionarios, quienes apagaron el fuego, indicó el medio La Verdad.

Las autoridades bomberiles lograron evitar la expansión de las llamas y extinguieron el fuego, evitando el daño completo a la infraestructura y las pérdidas humanas.

Noticia al Día / La Verdad