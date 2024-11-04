Niños del IMGRA rendirán homenaje musical a Renato Aguirre González llamado “Maracaibo, una ciudad diamantina”

Maracaibo se convertirá en una ciudad diamantina para conmemorar el Día del Gaitero, celebrar el segundo aniversario del Guinness World Récord de la gaita y exaltar la obra del compositor Renato Aguirre González, con un sentido y especial homenaje musical protagonizado por los niños de las escuelas de gaita este próximo 12 de noviembre en la Plazoleta de la Basílica.

La velada, organizada por la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA), reconocerá en vida al “Poeta Diamantino”, hermano de Ricardo Aguirre “El Monumental”, como el máximo exponente de la poética gaitera en la actualidad y creador de cantos emblemáticos, entre los que destacan La elegida, Aquel zuliano, Reina morena, Monumento a la Chiquinquirá, Pétalos de Aurora, entre otras tantas.

“Por primera vez, se llevará a cabo un reconocimiento con un homenaje musical donde nuestros niños interpretarán gaitas que llevan en el alma y expresan el más profundo amor por el ritmo patrimonial que nos identifica. Ellos ofrecerán con su canto y ejecución un reconocimiento a grandes gaiteros, pero muy especialmente a Renato Aguirre González”, explicó Johanna Salas, presidenta del IMGRA.

Tarima, sonido e iluminación se dispondrá en el corazón mariano y espiritual de la región para los niños que conforman el Ensamble Infantil Juvenil del IMGRA, una representación de las más de 70 Escuelas municipales de la gaita instauradas en la ciudad, que durante cuatro meses han preparado el repertorio musical que engalanará la actividad.

Para Salas, “será algo que engranará varios elementos que nos han permitido vivir significativos momentos cargados de emotividad, fe y espiritualidad para lograr llevar a escena lo que toda Maracaibo presenciará ese día”. Asimismo, asomó un “regalo y gran sorpresa sin precedentes en los más de 50 años que tiene el Instituto”.

La presidenta del IMGRA extendió la invitación a toda la comunidad marabina que, en conjunto con el gremio gaitero, presenciará un “hecho mágico” este 12 de noviembre a partir de las 6:00 de la tarde.

Previo a esta actividad, el Instituto Municipal de la Gaita llevará a cabo la tradicional misa del Día del Gaitero el 8 de noviembre en la Basílica, a las 9:30 de la mañana, para celebrar a los gaiteros y conmemorar los 55 años de la desaparición física de Ricardo Aguirre González, “El Monumental”.

Noticia al Día/ XX Comunicaciones IMGRA / Alcaldía de Maracaibo