Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Niños marabinos en la Vereda del Lago: Risas, juegos y diversión, hasta el último día de vacaciones

Días que dejan huella entre niños que se despiden de su verano hasta el último día antes de regresar a clases

Por Javier Sanchez

Niños marabinos en la Vereda del Lago: Risas, juegos y diversión, hasta el último día de vacaciones
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Luego de seis semanas llenas de diversión y aprendizaje, los niños de Maracaibo se despiden oficialmente de sus vacaciones en un día especial en el parque la Vereda del Lago. La jornada final estuvo cargada de actividades recreativas, piscinas y picnic entre grupos familiares.

Hace días, la Alcaldía de Maracaibo reunió a cientos de familias para un cierre inolvidable. El evento, diseñado para el disfrute de los más pequeños, incluyó pintacaritas, juegos, shows de títeres y la alegría de los recreadores.

La música de la gaita, tan característica de la región, acompañó un ambiente de paz, amor y muchas sonrisas, en el que los niños aprovecharon hasta el último minuto de su tiempo libre antes de regresar a clases.

A lo largo de mes vacacional, el municipio se convirtió en un gran centro de recreación, destacando las instalaciones de "Aquatica", donde la diversión fue constante con chapuzones, piscinas y toboganes para todas las edades. Familias enteras disfrutaron de espacios en la Vereda del Lago, ideal para caminar, montar bicicleta y disfrutar de la vista panorámica del majestuoso Lago de Maracaibo y el Puente Rafael Urdaneta.

En el Plan Vacacional de este año, un esfuerzo de la Alcaldía de Maracaibo, incluyó a 600 hijos de empleados públicos municipales, de entre 7 y 11 años, quienes participaron en un itinerario de tres días lleno de juegos, cine y momentos en la piscina. La iniciativa reafirma el compromiso de la gestión local con el bienestar y el disfrute de la niñez marabina.

Risas, juegos,y chapuzones se mantuvieron en la Vereda hasta el último día. Así cerraron con broche de oro los niños marabino sus vacaciones.

.

Noticia al Día/ Fotos: Javier Sánchez

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se viene un palo de agua en Maracaibo

Se viene un palo de agua en Maracaibo

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

Barcelona vapuleó a Valencia en su primer partido en el Johan Cruyff Arena

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Fuerte accidente vial en La Rotaria

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

En video: así fue la celebración del Papa León por su cumpleaños 70

La celebración coincidió con una serie de actividades religiosas enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza 2025, y se suma a los eventos que marcan el inicio de su pontificado como Papa León XIV
Entretenimiento

En video: así fue la celebración del Papa León por su cumpleaños 70

La celebración coincidió con una serie de actividades religiosas enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza 2025, y se suma a los eventos que marcan el inicio de su pontificado como Papa León XIV
Al Dia

Mantener un carro sale más caro que sustentar un hijo

La inflación, el precio de los repuestos y la mano de obra especializada, junto al costo del combustible, el poder adquisitivo cada vez menor influye en reparaciones y partes para vehículos

Internacionales

Polonia acepta la presencia de tropas de la OTAN en su territorio

El jefe del Gobierno polaco ya anunció que cerraría su frontera con Bielorrusia a la medianoche del 11 de septiembre por motivos de seguridad relacionados con las maniobras militares

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025