Niños marabinos en la Vereda del Lago: Risas, juegos y diversión, hasta el último día de vacaciones

Luego de seis semanas llenas de diversión y aprendizaje, los niños de Maracaibo se despiden oficialmente de sus vacaciones en un día especial en el parque la Vereda del Lago. La jornada final estuvo cargada de actividades recreativas, piscinas y picnic entre grupos familiares.

Hace días, la Alcaldía de Maracaibo reunió a cientos de familias para un cierre inolvidable. El evento, diseñado para el disfrute de los más pequeños, incluyó pintacaritas, juegos, shows de títeres y la alegría de los recreadores.

La música de la gaita, tan característica de la región, acompañó un ambiente de paz, amor y muchas sonrisas, en el que los niños aprovecharon hasta el último minuto de su tiempo libre antes de regresar a clases.

A lo largo de mes vacacional, el municipio se convirtió en un gran centro de recreación, destacando las instalaciones de "Aquatica", donde la diversión fue constante con chapuzones, piscinas y toboganes para todas las edades. Familias enteras disfrutaron de espacios en la Vereda del Lago, ideal para caminar, montar bicicleta y disfrutar de la vista panorámica del majestuoso Lago de Maracaibo y el Puente Rafael Urdaneta.

En el Plan Vacacional de este año, un esfuerzo de la Alcaldía de Maracaibo, incluyó a 600 hijos de empleados públicos municipales, de entre 7 y 11 años, quienes participaron en un itinerario de tres días lleno de juegos, cine y momentos en la piscina. La iniciativa reafirma el compromiso de la gestión local con el bienestar y el disfrute de la niñez marabina.

Risas, juegos,y chapuzones se mantuvieron en la Vereda hasta el último día. Así cerraron con broche de oro los niños marabino sus vacaciones.

Noticia al Día/ Fotos: Javier Sánchez