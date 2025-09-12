De la mano de Illumination Nintendo anuncia el estreno de una secuela para la exitosa película Super Mario Bros para principios de abril de 2026. La compañía japonesa está apostando por llevar a la pantalla grande productos que ya fueron un éxito en materia de videojuegos.

Este inesperado anuncio se llevaría a cabo en la Nintendo Direct de este viernes 12 de septiembre como una antesala al cuarenta aniversario del lanzamiento del primer juego del plomero vestido de rojo. Esta nueva película llegará a los cines bajo el título de “Super Mario Galaxy: La Película”, ampliando el universo de los hermanos Bros.

Lee también: Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

Esta nueva entrega llegará a todos los cines del mundo el 3 de abril del 2026, sorprendiendo a los fanáticos por su inesperada proximidad y llamativo avance.

Esta película se inspirará directamente en el juego de Nintendo Wii, Super Mario Galaxy, lanzado en el año 2007. Siendo este juego un rotundo éxito por su gran historia y producción, siendo de los pocos en incluir una orquesta completa en su producción musical.

Foto: Cortesía.

“Los 40 años que se cumplen mañana desde el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros son una oportunidad para reflexionar en las cuatro décadas de imaginación, creatividad y aventura”, comentó el expositor de la Nintendo Direct.

Universo Nintendo

El catálogo de películas de Nintendo se expande, resultando sorprendente que la nueva entrega de Super Mario Bros llegara a los cines antes que la película de acción real de “The Legend of Zelda”, que tiene previsto su estreno para el 7 de mayo de 2027.

Foto: Cortesía.

La popularidad de la primera película de Nintendo fue monumental, siendo todo un éxito en taquilla, lo que hace que esta segunda entrega apunte hacia el mismo camino, convirtiéndose en una de las secuelas más esperadas.

Reyhans Quiroz

Noticia al Día