Cuando piensas en consejos sobre rodadura de neumáticos, tal vez imaginas a un mecánico con guantes, grasa en las manos y olor a caucho quemado. Pero entonces aparece Francia, y el escenario cambia por completo: una mujer hermosa, magnética, con un vestido negro largo, despampanante, de esos que no lo muestran todo… pero lo insinúan todo.

Como quien lanza un conjuro de elegancia y advertencia, dejó caer sus palabras como gotas sobre el asfalto caliente: “¡Conduzca con cuidado! Una buena banda de rodadura es esencial para una conducción segura, especialmente en carreteras mojadas o resbaladizas…”

No es una modelo, aunque lo parece. No es una poetisa, aunque escribe como tal. Es una mujer que cambia cauchos con las uñas pintadas, el cabello suelto y una seguridad que no necesita levantar la voz.

Su mensaje no es solo técnico, es seductor y directo: “¿Me deja revisar la banda de rodadura para asegurarme de que esté seguro en la carretera?”

La belleza de Francia es tan natural y envolvente como su vestido negro, capaz de atraer todas las miradas sin esfuerzo.

