“No guardo rencor, pero tampoco olvido”: Calero responde a Palacios, 38 años después del reinado al revés

En 1987, Inés María Calero se convirtió en Miss Venezuela representando al estado Nueva Esparta.

Por Haroldo Manzanilla

“No guardo rencor, pero tampoco olvido”: Calero responde a Palacios, 38 años después del reinado al revés
En 1987, Inés María Calero se convirtió en Miss Venezuela representando al estado Nueva Esparta. Aquella noche en el Teatro Municipal de Caracas, la rubia vivió un episodio que aún hoy genera comentarios: la banda se le impuso al revés y la corona se cayó en varias ocasiones.

Calero, en diversas entrevistas, ha señalado que Bárbara Palacios, Miss Universo 1986, la coronó de "mala manera", asegurando que la entonces reina tenía una candidata favorita y que, al no ganar, estaba algo "disgustada".

Hoy, 38 años después, ambas se encontraron en un breve intercambio en Instagram que dejó ver que la polémica aún tiene eco. Palacios aclaró que los errores durante la coronación se debieron a la emoción del momento y negó haber favorecido a alguna candidata. "No me di cuenta, tenía a todas las personas apurándome en el escenario y no vi la posición de la banda", escribió.

Sin embargo, la respuesta de Calero fue firme: "No guardo rencor, pero tampoco olvido", dejando claro que considera que Palacios sabía lo que hacía al coronarla.

La última palabra la tuvo Bárbara Palacios, quien manifestó su sorpresa por que, después de tantos años, todavía se hable de aquel episodio: "Esta es la única verdad, Dios sabe mi proceder que es para siempre glorificarlo a él", concluyó.

