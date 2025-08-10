"No habrá ningún ‘Mr. Nice Guy'": Trump declara guerra a los delincuentes y los sintecho en Washington D.C.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pretende desalojar a las personas sin hogar de Washington D.C. y encarcelar a los delincuentes con el propósito de que la capital sea "más segura y más bonita que nunca", escribió este domingo en su red Truth Social.

"Les daremos [a los sintecho] donde alojare, pero lejos de la capital. Los delincuentes no tienen que marcharse. Los meteremos en la cárcel, que es donde deben estar. Todo sucederá muy rápido, igual que en la frontera", aseveró.

"¡Prepárense! No habrá ‘Mr. Nice Guy’ [‘Sr. Buen Tipo’]. Queremos recuperar nuestra capital", concluyó Trump, quien planea desplegar la Guardia Nacional en la urbe debido a sus alarmantes niveles delictivos.

Noticia al Día/RT