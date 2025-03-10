Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

No hay novedades sobre la salud del papa Francisco: Se espera un nuevo parte médico este lunes 10-Mar

El santo padre sigue descansando en el hospital Gemelli, donde permanece recluido desde hace 25 días

Por Candy Valbuena

No hay novedades sobre la salud del papa Francisco: Se espera un nuevo parte médico este lunes 10-Mar
Foto: ALESSANDRO DI MEO/EFE
El papa Francisco pasó "una noche tranquila", informó la oficina de prensa del Vaticano este lunes, 10 de marzo y por la tarde se espera un nuevo parte médico tras 25 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por problemas respiratorios.

Francisco, de 88 años, permanece hospitalizado desde el pasado 14 de febrero por una neumonía bilateral que en las últimas semanas le ha causado algunas crisis preocupantes pero que ahora muestra una "gradual y leve mejoría", con una "buena" respuesta a la terapia, según las últimas informaciones.

Los médicos no emitieron su parte el domingo pero sí lo harán este lunes y por el momento han mantenido una posición cauta ya que su cuadro clínico sigue siendo "complejo" y, por eso, su pronóstico sigue siendo reservado.

Continúa sus terapias

El papa se dedica al reposo en el apartamento privado de la décima planta del Gemelli, mientras se ejercita con fisioterapia motora y respiratoria. Por el día, recibe altos flujos de oxígeno con cánulas nasales y por la noche usa la ventilación mecánica, con una máscara.

Ya ha superado las tres semanas oculto al mundo y la única vez que su voz -débil, afectada y en español- ha superado sus paredes fue el pasado jueves, con un audiomensaje en el que agradecía a los fieles que cada noche rezan por su salud en la Plaza de San Pedro.

No obstante, el sigue gobernando la Iglesia y está informado de lo que ocurre en el mundo desde su habitación de hospital y recibió el domingo al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y al sustituto para los Asuntos Generales, el monseñor venezolano Edgar Peña Parra.

Noticia al Día

