¡No Hay Pa’ Más Nadie! Kokimba enciende hoy la fiesta en El Pozón del Saladillo

La agrupación Kokimba promete una fiesta inolvidable esta noche en El Pozón del Saladillo. La presentación contará con la participación estelar de sus voces principales: Oscar y Yumaira González.

Con un repertorio de gran aceptación, Kokimba es garantía de que el público no dejará de bailar al ritmo de todos sus éxitos. Además, la noche será un verdadero festival al compartir tarima con agrupaciones invitadas de alto nivel como Gaiteros de El Pozón, Song Pozón y Madero Show con su guaracha. Este trinomio asegura un éxito rotundo, tal como ha ocurrido en oportunidades anteriores.

Los asistentes disfrutarán de un setlist que incluye temas icónicos como: "Ay Corazón," "La Philco," "Por Aquí se va pa’ Cuba," "El Short Viejo," "Entre Pilatos y Judas," "Aquí está el Kokimba," "Pena Capital" y "Dale Calor," entre muchos otros.

Noticia al Día/ Foto: Cortesía