"No puedo ver nada": Elton John se plantea dejar la música a sus 77

Elton John compartió un momento crítico en su vida personal y profesional. Durante una entrevista en el programa “Good Morning America”, el icónico músico británico reveló que enfrenta la pérdida total de visión en su ojo derecho, resultado de una infección que contrajo en el sur de Francia durante el verano.

Este problema, que lo afecta desde julio, ha transformado profundamente su día a día. “No puedo ver nada, leer nada ni mirar nada”, confesó con evidente preocupación. Además, mencionó que su ojo izquierdo tampoco está en óptimas condiciones, lo que incrementa las limitaciones en su vida.

La situación ha tenido un impacto directo en su carrera. Aunque Elton John se despidió oficialmente de los escenarios en 2023 tras concluir su gira de despedida, mantenía la esperanza de continuar creando música. Sin embargo, los planes para su próximo álbum han quedado en pausa.

“No sé si podré volver al estudio y grabar. Literalmente no puedo ver”, expresó al ser entrevistado por Robin Roberts. Este problema de salud lo mantiene en incertidumbre y lo ha llevado a plantearse si el final definitivo de su carrera musical está más cerca de lo esperado.

A pesar de los desafíos, Elton John no pierde la esperanza de una recuperación. “Hay posibilidad de que mejore, pero por ahora me siento atrapado”, comentó. Su proceso creativo, que siempre ha sido vibrante, ahora enfrenta obstáculos significativos debido a esta nueva realidad. No obstante, el cantante sigue encontrando formas de mantenerse presente para su público.

El próximo 13 de diciembre, Disney+ estrenará “Never Too Late”, un documental que explora los primeros años de la carrera de Elton John en los setenta y su reciente gira de despedida. Codirigido por David Furnish, su esposo, y R.J. Cutler, el filme combina aspectos personales y profesionales, ofreciendo un retrato crudo y honesto del artista. Durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Elton reafirmó lo que considera su verdadero legado: no su éxito musical, sino su papel como padre y esposo. “No quiero que mi epitafio diga que vendí millones de discos. Quiero que diga que fui un gran padre y esposo”, declaró.

El documental también aborda capítulos difíciles de su vida, como las adicciones y los abusos sufridos en su infancia, así como momentos de amistad y desenfreno, incluyendo anécdotas con figuras como John Lennon y Andy Warhol. Elton se describe a sí mismo como un superviviente, alguien que ha logrado superar enormes adversidades para enfocarse en lo que más valora: su familia.

EFE