"No se pongan tristes que él va a regresar más bello de lo que ya es": Hija del actor Eduardo Serrano

Desde hace ya unos meses, el queridísimo actor venezolano Eduardo Serrano, de 82 años, mantiene una lucha contra el cáncer y su hija Magaly ha dedicado su tiempo entero a cuidarlo y que no le falte nada.

A través de un video publicado en sus redes sociales por la también actriz, Magaly Serrano puede verse la evolución en cuanto a los tratamientos a los que a tenido que ser sometido el galán de telenovelas, quien afortunadamente ya se encuentra en casa con los debidos cuidados.

"Este es el paso de dos meses en los que la vida ya no es como la conocíamos. Así de rápido cambia todo", escribió Magaly en su publicación.

"Ya en casa mi amor, mi vida, mi vida, mi vidaaaaa… Me ha tocado graduarme de enfermera. Hoy me dices: "Mi vida, qué duro te ha tocado". Y yo te respondo: "A mi? Tú has sido un guerrero, un luchador, resiliente, has pasado por tanto… A ti te doy mi vida papito", continuó.

"No se pongan tristes que él va a regresar más bello de lo que ya es!!! Amén", prosiguió. Al tiempo que pidió oraciones por la salud del actor, en nombre de Jesús.

Anteriormente, la hija del actor mostró el acondicionamiento de una habitación que le preparó en su hogar, pues desde hace varias semanas se esperaba que fuera dado de alta.

Magaly es la hija fruto de la unión entre Eduardo Serrano y la recordada cantante y actriz Mirtha Pérez, todos residenciados en los Estados Unidos desde hace algunos años.

