Noche romántica de Alba Roversi con el amor de su vida en Margarita

La reconocida actriz venezolana Alba Roversi ha cautivado a sus seguidores al compartir un íntimo momento en la Isla de Margarita. A través de un video, la artista se despide del paraíso caribeño en una noche de romance y relajación, acompañada por el amor de su vida.La grabación muestra a Roversi en un jacuzzi, compartiendo bebidas y besos con su pareja. A pesar de que la conversación no se escucha por completo, el ambiente de complicidad y felicidad es evidente. La actriz, conocida por su extensa trayectoria en televisión y teatro, se muestra sonriente y disfrutando de la compañía de su ser amado.

Este tipo de publicaciones, que revelan una faceta más personal de la artista, han sido recibidas con cariño por parte de sus seguidores, quienes han manifestado su alegría por verla tan feliz y plena. El video no solo documenta el cierre de sus vacaciones, sino que también sirve como una declaración pública de su felicidad junto a su pareja.

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día