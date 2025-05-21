Nora Bracho responde a Juan Pablo Guanipa: "El Zulia ya te conoció pero también te superó, aquí nadie olvida lo ocurrido en 2017″

La presidenta del partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia, Nora Bracho respondió este miércoles, 21 de mayo a los ataques del también opositor Juan Pablo Guanipa, quien recientemente arremetió contra la postura del gobernador Manuel Rosales y su candidatura a la reelección.

"Me dirijo a ti, Juan Pablo Guanipa, no responderé con agravios ni con la amargura que empañan tus palabras, esa no es nuestra forma de hacer política (…). Los zulianos merecen más que un intercambio de ofensas", refirió.

Al tiempo que defendió el voto de los cientos de miles de zulianos que sufragaron en el 2021 para que Rosales volviera a gobernar el Zulia y que hoy le acompañan para su reelección el próximo domingo 25 de mayo. "No son traidores ni serviles, son zulianos que con coraje decidieron dar una oportunidad a la reconstrucción", puntualizó.

Bracho hizo referencia a la campaña que lleva a cabo Rosales en cada rincón del Zulia y la alegría que muestra la gente en cada aparición pública y en cada inauguración de obras, "el Zulia ni se rinde ni se entrega", dijo.

"Tus palabras no son más que un eco de frustración política, porque no supiste transformarlas en propuesta", agregó.

"No es casual que aparezcas justo ahora cuando las encuestas confirman lo que ya se vive en las calles, que Manuel será nuevamente el gobernador del Zulia y que una nueva mayoría se abrirá paso en la Asamblea Nacional" y lamentó que Guanipa "insista en dividir cuando el país exige unión".

La presidenta de UNT en el estado remató con un mensaje directo a Guanipa: "El Zulia ya te conoció pero también te superó, aquí nadie olvida lo ocurrido en 2017 que ganaste gracias a los zulianos y al liderazgo de Manuel Rosales y luego abandonaste por razones que la gente nunca entendió y ese cargo no era tuyo, era de los zulianos que votaron por ti y los defraudaste".

Para finalizar Bracho resaltó la gestión de Rosales en áreas de salud, educación, infraestructura y otros. Consideró ademas que "el 25 de mayo no es solo una elección, es una afirmación de lo que queremos", invitó a votar y aseguró que "la esperanza volvió para quedarse".

Noticia al Día