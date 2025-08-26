Nos montamos en "El Cohete" de Pradelli

El reconocido lutier mecánico, cineasta y empresario, Augusto Pradelli, conversó con Noticia al Día este martes 26 de agosto y habló sobre los nuevos proyectos que se vienen en el ámbito automotriz de aquí a fin de año, enfocándose en el Ford GT40 y en su última creación, "El Cohete Maracucho".

Foto: Wilberth Marval

"Estamos trabajando en la réplica del GT40, totalmente hecha en Maracaibo. Llevamos tiempo en este proceso, primero hicimos las molduras. Este es un carro de la década del 60 y fue el primero en ganarle a los Ferrari, Mercedes, Lamborghini, etc. Yo quería un carro que me representara, en el contexto de donde somos, además se hizo con la finalidad de fabricar y vender para la calle. No es fácil, pero la meta es que sea siempre artesanal".

Foto: Wilberth Marval

"El Cohete" se creó en un momento de crisis para el país y en tres meses estuvo listo. Obviamente no lo hice solo, detrás de mí hay un gran equipo. Ese proyecto fue muy rápido, pero acondicionarlo y llevarlo a punto ha sido un proceso largo, aproximadamente de un año. Cuando salió, el carro hacía escasamente 13 segundos en 400 metros y poco a poco lo hemos llevado a 1160 en pistas dragster. Va muy bien en curva por su forma de bala, tiene el poder de cortar el aire y cuenta con alerones que llegan al piso. Eso hace que se sienta muy seguro", expresó Pradelli, quien invitó a Noticia al Día a montarse en el carro.

Foto: Wilberth Marval

Por su parte, comentó la importancia de confiar en nuestros recursos para este tipo de creaciones: "Si yo lo pude hacer con recursos mínimos, sin conocimientos de ingeniería mecánica, quiere decir que sí se puede. Eso sí, se necesita mucha constancia y dedicación. Yo llevo 40 años creando carros de carreras, comencé modificando y ahora los hago. Necesitamos crear equipos de trabajo que nos ayuden, hay mucha gente talentosa que puede hacerlo.

Foto: Wilberth Marval

Finalmente, habló sobre la satisfacción que se siente al final del trabajo: "Lo mejor es manejarlos y la verdad es que me siento muy bien cuando "El Cohete" llega a algún lugar y llama la atención, principalmente de los niños. Eso tiene mucho valor porque te das cuenta que gusta a todo tipo de gente y es comercial. Se puede aprovechar de diferentes maneras".

Foto: Wilberth Marval

Augusto Pradelli, quien lleva años en el mundo automotriz, es la muestra de que con dedicación, constancia y pasión se pueden planificar buenos proyectos y hacer grandes creaciones en el país y con nuestros minerales.

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día