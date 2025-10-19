Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

El corresponsal de Noticia al Día, Juan Andrés Rincón, conversó con Yeison Paredes, Peregrino de Los Andes, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre (hora Italia) de cara a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

"Estoy muy agradecido con la oportunidad que me da Dios de presenciar este acontecimiento histórico y de seguir con el proyecto de perenigraje por los Andes venezolanos", expresó el joven.

A su vez, dijo: "Hoy celebra Venezuela entera y estar acá es un homenaje a Dios. Saludos a Noticia al Día por el gran trabajo que está realizando desde acá, el lugar de los hechos".

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el Papa, elevando a la santidad a los primeros venezolanos.

Noticia al Día