Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el Papa, elevando a la santidad a los primeros venezolanos

Por Christian Coronel

Noticia al Día conversó con el Peregrino de Los Andes en La Catedral de San Pedro: Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí
El corresponsal de Noticia al Día, Juan Andrés Rincón, conversó con Yeison Paredes, Peregrino de Los Andes, durante la madrugada de este domingo 19 de octubre (hora Italia) de cara a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

"Estoy muy agradecido con la oportunidad que me da Dios de presenciar este acontecimiento histórico y de seguir con el proyecto de perenigraje por los Andes venezolanos", expresó el joven.

A su vez, dijo: "Hoy celebra Venezuela entera y estar acá es un homenaje a Dios. Saludos a Noticia al Día por el gran trabajo que está realizando desde acá, el lugar de los hechos".

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el Papa, elevando a la santidad a los primeros venezolanos.

Sucesos

Al menos 15 muertos dejó accidente de autobús de pasajeros en el noreste de Brasil

El autobús transportaba a unos 30 pasajeros, según informó la policía. Hasta la fecha se desconoce de el número de heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. El vehículo se estrelló en Saloá, ciudad del vecino estado de Pernambuco.
Al Dia

Así cantaron los venezolanos en Roma a la espera de la canonización del Dr. José G. Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Uno de los temas interpretados fue "Venezuela", compuesta por los españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez en el año 70.
Canonización

Amaneció en Roma: Todo listo para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La atmósfera en Roma es de alegría y emoción
Al Dia

Comienza vigilia para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Caracas

La ceremonia en el Vaticano, que eleva oficialmente a los altares a los primeros santos venezolanos, comenzará a las 4:00 a.m. (hora de Caracas) y se transmitirá en vivo a través de múltiples plataformas, con celebraciones masivas en ciudades emblemáticas para la fe católica del país.

