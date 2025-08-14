Noticia al Día despide con pesar a María Arcaya Ortega, ejemplo de bondad, humanidad y genuina amistad

El director de Noticia al Día, Lcdo. Julio Reyes, el equipo de redacción y todo el personal lamentan profundamente la irreparable pérdida de la señora María Jesús Arcaya Ortega, persona que gozaba de alta estima y allegada a nuestra empresa editorial. Extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus padres, hijos, demás familiares y amigos.

Recordaremos a María Arcaya por su cercanía, bondad y trato cordial que mantuvo con el personal de NAD a través de la jefatura de redacción.

Descansa en paz.

Noticia al Día