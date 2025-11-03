Noticia al Día presenta la Revista Digital “Pasos de Santidad”, un tributo histórico a los primeros santos venezolanos

Noticia al Día se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su revista digital especial de colección, "Pasos de Santidad". Esta publicación recoge de manera exhaustiva el trabajo periodístico realizado por nuestro medio sobre la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen María Rendiles, los primeros santos venezolanos, exaltados a los altares por el Vaticano el domingo 19 de octubre.

"Pasos de Santidad" es el resultado de un monumental esfuerzo comunicacional que buscó capturar la esencia y la magnitud de este histórico acontecimiento, que ha profundizado fuertemente las raíces católicas y la fe del pueblo venezolano.

Cobertura Especial: Desde el Vaticano hasta Isnotú

Durante más de tres meses, un equipo especial de Noticia al Día se dedicó a recopilar la información generada por este hito. La cobertura no tuvo fronteras e incluyó:

Corresponsalía en el Vaticano: Gracias a la valiosa alianza con la Universidad José Gregorio Hernández (UJGH), se lograron cubrir en detalle los pormenores del proceso de canonización desde la Sede Apostólica.

Equipo destacado en Isnotú: Un equipo se trasladó a Isnotú, estado Trujillo, cuna del primer santo varón del país, para capturar el fervor popular y el sentir de su pueblo natal.

Además, es fundamental destacar el éxito de la transmisión en vivo a través de Internet de los eventos centrales. Esta transmisión se consolidó como un gran logro tecnológico y comunicacional, fruto de una exitosa alianza entre los profesionales de la UJGH y el equipo de Noticia al Día.

Un Regalo de Fe y Esperanza

La revista "Pasos de Santidad" es un regalo de Noticia al Día para toda la población venezolana, un homenaje a su inquebrantable fe y profunda devoción. La publicación aborda, desde perspectivas históricas y comunicacionales, el proceso de canonización, reflejando la trascendencia de un evento que marcará para siempre la historia y la identidad de Venezuela.

Se invita a los lectores a visitar la revista accediendo desde aquí, escanea el QR o desde el banner colocado en las versiones web y móvil de NAD, para revivir y atesorar este momento de esperanza y orgullo nacional.

Noticia al Día