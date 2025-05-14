Noticia al Día se une al duelo por la partida de Olga Margarita Espina Almarza

La Junta Directiva, personal administrativo, periodistas y el equipo en general de Noticia al Día se une al duelo que embarga a nuestro querido compañero de labores Néstor Espina Almarza, por el sensible fallecimiento de su amada hermana Olga Margarita Espina Almarza (1945-2025).

Expresamos nuestras más sentidas palabras de solidaridad y apoyo en este momento de profundo dolor. Olga Margarita fue, sin duda, una mujer querida por su familia y entorno, cuyo recuerdo permanecerá imborrable en la memoria de quienes la amaron.

Nos unimos en oración para que Dios conceda fortaleza y consuelo a Néstor y a toda su familia, elevando una plegaria por el eterno descanso de su alma.

Paz a sus restos.

Noticia al Día