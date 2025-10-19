En un evento de profunda significación religiosa para Venezuela, el diario digital Noticia al Día y la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) se unen para ofrecer a la audiencia la transmisión en vivo de la ceremonia de canonización de los primeros santos del país: el beato Dr. José Gregorio Hernández y la beata Madre Carmen Rendiles.

La histórica ceremonia, oficiada por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tiene lugar este domingo 19 de octubre.

La alianza estratégica entre Noticia al Día y la UJGH busca garantizar una cobertura completa que va más allá de la transmisión de la misa solemne. El equipo de profesionales y ofrecerá transmisión en directo desde Roma permitirá a los venezolanos ser testigos del momento en que el "Médico de los Pobres" y la fundadora de la Congregación Siervas de Jesús sean elevados a los altares.

Durante la jornada, se emitirán programa especial con análisis sobre la vida, obra y milagros de ambos nuevos santos, así como la repercusión de este hito en la fe y la sociedad venezolana.

Se incluirán los reportes y las reacciones de los fieles que se congregarán en Isnotú, estado Trujillo tierra natal del Dr. José Gregorio Hernández, así como las distintas actividades de celebración en Caracas y el resto del territorio nacional.

https://www.instagram.com/noticiaaldia/live/18071060594253399?igsh=MWx1aGdzeDE3bXJmbA==

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles marca un momento de unión y júbilo nacional para Venezuela, con ambos santos convertidos en emblemas de la ciencia, la caridad y la fe. El Gobierno nacional incluso decretó días de júbilo para la celebración.

Noticia al Día

Fotos: Wilberth Marval