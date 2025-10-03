Noticialdia presenta revista digital "Pasos de Santidad" homenaje a José Gregorio Hernández

La canonización de José Gregorio Hernández, es uno de los eventos más importantes para Venezuela en los últimos años.

Noticialdia estará presente en las actividades principales programadas para celebrar este gran acontecimiento nacional y para el domingo 19 de octubre publicará la revista digital “Pasos de Santidad” como homenaje a la exaltación de José Gregorio Hernández.

Con esta revista queremos que nuestros aliados comerciales formen parte de este momento histórico para el país.

La revista digital “Pasos de Santidad” es una propuesta compuesta por artículos referidos a la vida, obra e importancia de la canonización de JGH.

Tendrá varios elementos propicios para la publicidad:

Visibilidad en alto número de visualizaciones

El lector mediante un clic puede acceder a la página web o cuenta de Instagram del patrocinador.

La revista tendrá además una versión para computadoras y otra para móviles, logrando un mejor alcance para los anuncios de su organización.

Estamos seguros de que “Pasos de Santidad” estará a la altura de tan significativo evento, envíanos un correo a [email protected] si quieres formar parte de este hermoso regalo para la población venezolana.

