Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informa sobre las condiciones climáticas previstas para este domingo 7 de septiembre de 2025 en todo el territorio nacional, con variaciones significativas entre regiones y temperaturas extremas en varios estados.

Según el reporte oficial, se esperan cielos parcialmente nublados con lluvias dispersas y actividad eléctrica en gran parte del país, especialmente durante la tarde y noche. Las regiones más afectadas por precipitaciones serán los Llanos Centrales, el Centro Occidental y el Sur, donde se prevén tormentas eléctricas de moderada intensidad.

Resumen regional del pronóstico:

Región Central: Caracas, Los Teques y La Guaira presentarán nubosidad variable con lluvias vespertinas.

Región Oriental: Barcelona, Cumaná y Maturín estarán bajo cielos nublados con lluvias intermitentes.

Centro Occidental: Maracay, Valencia y San Carlos tendrán condiciones similares, con alta probabilidad de precipitaciones.

Llanos Centrales: Calabozo y San Fernando de Apure registrarán las temperaturas más altas del país y tormentas eléctricas.

Región Andina: Mérida y San Cristóbal se mantendrán frescas, con cielos nublados y lluvias ocasionales.

Región Zuliana: Maracaibo y Coro tendrán nubosidad parcial y lluvias nocturnas.

Región Sur: Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho estarán bajo condiciones de lluvia moderada en la tarde.

El informe destaca máximas de hasta 38 °C en San Fernando de Apure, mientras que Mérida registrará la mínima nacional con 18 °C. Otras ciudades como Coro, Ciudad Bolívar y Valencia también superarán los 37 °C, lo que podría generar sensación térmica elevada.

INAMEH exhorta a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas eléctricas, especialmente en zonas vulnerables.