Nueva masacre se registró en Ecuador: ocho cuerpos fueron hallados en una carretera

Al menos ocho cuerpos, de cuatro mujeres y cuatro hombres, fueron hallados a un costado de una carretera en el recinto Los Amazu, en el cantón de Buena Fe de la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

Esta entidad se encuentra amenazada por la violencia ligada al crimen organizado y sobre la cual rige un estado de excepción, declarado por el presidente del país, Daniel Noboa.

Los cuerpos fueron encontrados con señales de tortura y signos de disparos de armas de fuego. Estaban maniatados con cintas de embalaje y, además, sus cabezas estaban envueltas en bolsas plásticas de color negro, recoge Primicias, que cita a fuentes policiales.

La Policía sospecha que las víctimas fueron ejecutadas en otro lugar y abandonadas posteriormente al sitio del hallazgo. Entre ellas se encuentra un adolescente de 17 años y tres personas con antecedentes penales por tráfico de drogas.

Noticia al Día/Notitarde