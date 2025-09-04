Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Nuevo brote de ÉBOLA declara la República Democrática del Congo: Ya van 16 muertos

Según las autoridades el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud.

Por Candy Valbuena

Nuevo brote de ÉBOLA declara la República Democrática del Congo: Ya van 16 muertos
Foto: EFE/Archivo
El Ministerio de Salud Pública de la República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves, 4 de septiembre un nuevo brote de ébola, con 28 casos sospechosos y 16 muertes, en la provincia de Kasai (centro).

"Hasta la fecha, el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud. La tasa de letalidad estimada, de un 57 %, ilustra la gravedad de la situación", declaró en una rueda de prensa en Kinsasa el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Kamba.

"No obstante, quiero precisar que estas cifras son provisionales, ya que las investigaciones continúan y otras confirmaciones biológica permitirán aclarara la situación", añadió el ministro.

Kamba explicó que las autoridades han puesto en marcha una respuesta de urgencia, incluyendo la búsqueda activa de más casos y la monitorización de los contactos, así como la puesta en marcha de centros de tratamiento y la sensibilización de las comunidades locales.

El décimo brote tras la última epidemia

Se trata del décimo sexto brote de ébola declarado en el país desde la última epidemia, que duró entre agosto y septiembre de 2022 y causó una única muerte.

El nuevo brote sucede mientras el país se enfrenta a otras crisis sanitarias, como la epidemia de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) y el cólera.

Asimismo, se produce en un momento en que la respuesta a los desafíos de salud en todo el continente se ha visto afectada por los abruptos recortes de la ayuda internacional por parte del Gobierno de Estados Unidos y de países europeos.

La peor epidemia

Entre 2018 y 2020, el noreste de RDC -incluyendo las provincias de Kivu del Sur, Kivu del Norte e Ituri- vivió su peor epidemia de ébola, con al menos 2 mil 299 muertos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, entre 2014 y 2016, el ébola causó la muerte de unas 11 mil 300 personas en África occidental -en concreto, Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona-, en la peor epidemia de la enfermedad en el mundo, si bien la OMS considera estas cifras conservadoras.

Descubierto en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Esta fiebre causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %.

Lee también: OMS anuncia el fin de la epidemia del Ébola en Uganda

Noticia al Día/Con información de EFE

Al Dia

Nuevo brote de ÉBOLA declara la República Democrática del Congo: Ya van 16 muertos

Según las autoridades el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud.
Sucesos

Muere joven pareja en fatídico accidente de tránsito en Lagunillas

La mujer estaba embarazada
Farándula

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

La industria de la moda lamenta el fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani.
Al Dia

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

El informe forense presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de Valeria Afanador

